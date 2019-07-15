Ayvacık protokolü 15 Temmuz’da şehit mezarını ziyaret etti Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, 15 hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde şehit Bedrettin Şahin’in kabri ziyaret edildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, 15 hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde şehit Bedrettin Şahin’in kabri ziyaret edildi.

İlçede, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü anma etkinlikleri kapsamında, ilçeye bağlı Cemaller Köyü Kabristanı’nda bulunun şehit Bedrettin Şahin’in kabri ziyaret edildi. Ziyarete Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Belediye Baskanı Mesut Bayram, Garnizon Komutan Ahmet Kesgin, İlçe Jandarma Komutanı Emre Önem, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gürcan Yılmaz, , şehidin ailesi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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