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"Ayvacık depreminin olası Marmara depremini tetiklemesi mümkün değil"

CÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar:- "Ülkemizde 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan aktif fayların sayısı 485 olarak saptanmış durumda"- "Ayvacık depreminin olası Marmara depremini oluşturacak fayları tetiklemesi mümkün değil. Bunu çok net olarak söylemek mümkün"- "Ülkemizin her yerinde dün Ayvacık'ta olduğu gibi bu büyüklükte veya daha büyük depremlerin olma potansiyeli olan faylar var"

21 Şubat 2019 Perşembe 17:18
"Ayvacık depreminin olası Marmara depremini tetiklemesi mümkün değil"

SİVAS (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki depremin muhtemel Marmara depremini tetiklemesinin beklenmediği bildirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, son günlerde Türkiye'de meydana gelen depremleri değerlendirdi.

Tatar, düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin sığ denilebilecek türden bir deprem olduğunu söyledi. Bunu takiben yaklaşık 50 artçı depremin meydana geldiğini aktaran Tatar, "Bunların içerisinde en büyüğü 3,6 büyüklüğünde ve bu beklenen bir durum. Özellikle 5 büyüklüğündeki bir depremden sonra önümüzdeki günlerde 4 ve üzeri büyüklükte artçı depremlerin olması mümkün." dedi.

Bu artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğine dikkati çeken Tatar, "Bu deprem ilk başta İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni akıllara getiriyor. Marmara Denizi içerisinde 1999 depreminden sonra kırılmayan birtakım aktif faylar var. Marmara depremi diye adlandırdığımız depremle dün Ayvacık'ta meydana gelen depremin bir ilgisi yok. Tamamen farklı bir kuşak ve fay üzerinde olduğu için bu meydana gelen Ayvacık depreminin olası Marmara depremini oluşturacak fayları tetiklemesi mümkün değil. Bunu çok net olarak söylemek mümkün." diye konuştu.

Marmara Denizi'nin içerisinde 130 kilometre uzunluğunda kırılmamış bir hat olduğunu belirten Tatar, "Bu hat önümüzdeki yıllarda olası olarak 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip faylardan meydana geliyor." ifadesini kullandı.

Tatar, Türkiye'nin her yerinde deprem üretebilecek aktif fayların olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir deprem 5,5 ve üzerinde bir büyüklükte meydana geliyorsa bu aynı zamanda yer kabuğunda kırılmalar da meydana getirebiliyor, yani yüzeyde o kırıkları görebiliyorsunuz. Bu da tabii ayrı bir tehlike, buna biz yüzey faylanması tehlikesi adını verebiliyoruz. Dolayısıyla bugün ülkemizde 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek olan aktif fayların sayısı 485 olarak saptanmış durumda. Bu tabii daha da artabilir, çalışmalar ilerledikçe yeni birtakım üst çalışmalar yapıldıkça bu sayı daha da artabilir. Ülkemiz sınırları içerisinden diri fay hattı geçen il sayımız ise 68. Yani Türkiye'de 81 il var bunların 68'inden aktif fay geçiyor. İçerisinden aktif fay geçen ilçe sayımız ise 400 civarında. Bugün Türkiye'deki ilçelerin sayısı yaklaşık 922. Dolayısıyla yüzde 45 civarında ilçemizde de aktif fayların olduğunu söyleyebiliyoruz. Belde, köy bazına indirdiğimizde ise rakamlar 6-7 bin civarına ulaşıyor. Ülkemizin her yerinde dün Ayvacık'ta olduğu gibi bu büyüklükte veya daha büyük depremlerin olma potansiyeli olan faylar var. Bu yüzden depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:18
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