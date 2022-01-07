Ayva tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Nefis lezzetine hayran kalacaksınız

Ayva tatlısı tarifi

Malzemeler

3 adet ayva

3’er yemek kaşığı toz şeker

1 adet çubuk tarçın

10-12 adet karanfil

Yarım su bardağı su

Hazırlık aşamasında ayvaların kararmaması için;

1 adet limon

1 lt kadar su

Servis için;

Kaymak

File antep fıstığı

Ayva tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Ayva tatlısı hazırlamak için ilk olarak derince bir kaba su doldurun ve içerisine limonu sıkın. Ayvaları ikiye bölerek çekirdeklerin bulunduğu kısmı çıkartın ve ayvanın kabuğunu soyun. Çıkarttığınız çekirdekleri ayrı bir yerde biriktirin, pişirme esnasında tatlımıza renk vermesi için kullanacağız. Hazırlamış olduğunuz ayvaları limon suda bekletin. Tüm ayvalar için aynı işlemi yaptıktan sonra pişirme kabınıza ayvaların orta kısımları üstte kalacak şekilde yerleştirin. Tarçın çubuğunuzu, karanfilleri ve ayva çekirdeklerinin tamamını tencereye ekleyin. Ayvaların her birinin üzerine bir kahve fincanı toz şekeri dökün. Suyu da tencereye ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatarak su kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra da en küçük ocağınızda kısık ateşte 1-1,5 saat kadar pişirin. Ayvalar rengini aldıktan ve yumuşadıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Tatlıları servis kabınıza alın ve 3-4 saat kadar soğuması için bekletin. Servis ederken kalan şerbetinden ayvaların üzerine gezdirmeyi unutmayın. Kaymak ve Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.