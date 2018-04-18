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İYİ Partili Aytun Çıray'dan erken seçim yorumu

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğine yönelik iddialara cevap verdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:53
İYİ Partili Aytun Çıray'dan erken seçim yorumu

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğine yönelik iddialara yönelik açıklamada bulundu.

Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir." dedi.

Çıray, partisinin İstanbul il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını "danışıklı dövüş" olarak gördüklerini belirtti.

"Biliyorlar ki 3 Kasım 2019'da normal bir seçim yaparlarsa dolar 7, avro 8,5, benzin 8,5, mazot 8 lira olacaktır ve ekonomi dipsiz bir çakılışa geçecektir." diyen Çıray, seçimlerin erkene alınmasından mutluluk duyacaklarını söyledi.

"İYİLİĞİN ÖNÜNÜ AÇIYORLAR"

Erken seçim talebine ilişkin, "Bu bir takdiri ilahidir, iyiliğin önünü açıyorlar." ifadesini kullanan Çıray, "Emin olun bu açıklamayı duyduktan sonra muhtemelen sayın genel başkanımız iki rekat şükür namazı kılmıştır." dedi.

Çıray, İYİ Parti'nin erken seçimlere katılacağı gerçeğinin bulandırılmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini anlattı.

Partilerinin seçime katılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını dile getiren Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:53
  1. İstanbul
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray
  4. MHP

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  • 36036013 sa önce
    yapmış olduğun hesap yanlış dolar 7 euro 8,5 olusa benzin 8,5 olmaz...acıklamam bile anket oy oranı söylemenize benziyor... 17 temmuzun hesabını meral den alacağız ... yurta sulh cihan da sulh başbakanı
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