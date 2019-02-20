0553 313 94 23

AYTO yerel yönetimlerden taleplerini paylaştı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) yaklaşan yerel seçimler öncesi Aydın’daki yerel yöneticilerden beklentilerini ‘AYTO İstiyor’ başlığı altında kamuoyuyla paylaştı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:43
AYTO yerel yönetimlerden taleplerini paylaştı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) yaklaşan yerel seçimler öncesi Aydın’daki yerel yöneticilerden beklentilerini ‘AYTO İstiyor’ başlığı altında kamuoyuyla paylaştı. AYTO Başkanı Hakan Ülken, öncelikleri arasında yer alan Çıldır Havaalanı’nın yine en üst sırada olduğunu ifade etti.


31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi yerel yöneticilerden Aydın için yapılması gereken istek ve taleplerini açıklayan AYTO, üyelerinin talepleri doğrultusunda 27 madde Aydın Büyükşehir Belediyesi, 22 madde de Efeler Belediyesi olmak üzere ‘AYTO istiyor’ başlığı altında talep raporu hazırladı. Çıldır Havaalanı’ndan jeotermale, hızlı trenden fuar alanına kadar birçok talebin yeni seçilecek olan yerel yöneticiler tarafından dikkate alınmasını isteyen AYTO yönetimi, Aydın’ın sosyo-ekonomik gelişimi için oda olarak hazır olduklarının mesajını verdi. AYTO Başkanı Hakan Ülken, bazı önemli taleplerden bahsederek, önceliklerinin her zaman olduğu gibi yine Çıldır Havaalanı olduğunu dile getirdi. Çıldır Havaalanı’nın açılması için yerel yöneticilerin destek vermesini ve lobi oluşturmasını isteyen Ülken, yerel yöneticilerine taleplerine kulak vermelerini istedi.



"Çıldır Havaalanı en başta yer alıyor"


Tüm üyelerinin sorunları ve istekleri doğrultusunda bu taleplerin hazırlandığını söyleyen Ülken, “Bizim siyasetle ve seçimle işimiz olmaz, bizim işimiz ekonomi siyasetidir. Biz bütün adaylara başarılar diliyoruz. Aydınımızın gelişmesi adına, doğru yönetilmesi, ekonomimizin gelişmesi, üyelerimizin iş hayatında kolaylıkların sağlanması adına toplam 49 maddelik talepler hazırladık. Aydın’ın sosyo-ekonomik gelişimini hızlandırmaya hizmet edecek ve kentimizi küresel ekonomik eğilimlerin gerekleri doğrultusunda yükselmesini sağlayacak talep ve beklentilerimizin içinde yine en başta Çıldır Havaalanı’mız ve Yüksek Hızlı Tren projeleri yer alıyor. Bu taleplerimizin hayata geçirilmesi noktasında yerel yönetimlerin destek sağlamalarını talep ediyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı gençlerle buluştu
    1. Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı..
    2. HKÜ’de stratejik planlarını..
    3. Vali Kaymak’tan öğrencilere tavsiyeler
    4. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
    5. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
    6. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
    7. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
    8. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
    9. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    10. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    11. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    12. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    14. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    15. Festival öncesi davul zurna ile..
    16. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    17. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    18. Başkan Türel Google Trends..
    19. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    20. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    21. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    23. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    24. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    25. Gaziantep'te asayiş
    26. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    27. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    28. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    29. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    30. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı