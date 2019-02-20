AYTO yerel yönetimlerden taleplerini paylaştı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) yaklaşan yerel seçimler öncesi Aydın’daki yerel yöneticilerden beklentilerini ‘AYTO İstiyor’ başlığı altında kamuoyuyla paylaştı. AYTO Başkanı Hakan Ülken, öncelikleri arasında yer alan Çıldır Havaalanı’nın yine en üst sırada olduğunu ifade etti.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi yerel yöneticilerden Aydın için yapılması gereken istek ve taleplerini açıklayan AYTO, üyelerinin talepleri doğrultusunda 27 madde Aydın Büyükşehir Belediyesi, 22 madde de Efeler Belediyesi olmak üzere ‘AYTO istiyor’ başlığı altında talep raporu hazırladı. Çıldır Havaalanı’ndan jeotermale, hızlı trenden fuar alanına kadar birçok talebin yeni seçilecek olan yerel yöneticiler tarafından dikkate alınmasını isteyen AYTO yönetimi, Aydın’ın sosyo-ekonomik gelişimi için oda olarak hazır olduklarının mesajını verdi. AYTO Başkanı Hakan Ülken, bazı önemli taleplerden bahsederek, önceliklerinin her zaman olduğu gibi yine Çıldır Havaalanı olduğunu dile getirdi. Çıldır Havaalanı’nın açılması için yerel yöneticilerin destek vermesini ve lobi oluşturmasını isteyen Ülken, yerel yöneticilerine taleplerine kulak vermelerini istedi.

"Çıldır Havaalanı en başta yer alıyor"

Tüm üyelerinin sorunları ve istekleri doğrultusunda bu taleplerin hazırlandığını söyleyen Ülken, “Bizim siyasetle ve seçimle işimiz olmaz, bizim işimiz ekonomi siyasetidir. Biz bütün adaylara başarılar diliyoruz. Aydınımızın gelişmesi adına, doğru yönetilmesi, ekonomimizin gelişmesi, üyelerimizin iş hayatında kolaylıkların sağlanması adına toplam 49 maddelik talepler hazırladık. Aydın’ın sosyo-ekonomik gelişimini hızlandırmaya hizmet edecek ve kentimizi küresel ekonomik eğilimlerin gerekleri doğrultusunda yükselmesini sağlayacak talep ve beklentilerimizin içinde yine en başta Çıldır Havaalanı’mız ve Yüksek Hızlı Tren projeleri yer alıyor. Bu taleplerimizin hayata geçirilmesi noktasında yerel yönetimlerin destek sağlamalarını talep ediyoruz” dedi.