AYTO, Mesut Özakcan’ı ağırladı

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı M. Mesut Özakcan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken’i ziyaret etti.

AYTO Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de hazır bulunduğu ziyarette geçtiğimiz hafta AYTO tarafından yerel seçimler öncesi Aydın’ın iktisadi ve idari kalkınması için dile getirilen talepler masaya yatırıldı.

Dostane karşılaması ve misafirperverliği için AYTO Başkanı Hakan Ülken ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Özakcan, “AYTO’nun talepleri Aydın için hepimizin üzerinde hemfikir olduğu talepler. Halkımız 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde teveccüh gösterip bizi tekrar bu makama layık görürse Aydın Ekonomisi için AYTO ile omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Görev süresi boyunca her zaman AYTO’nun taleplerini dinleyip çözüm odaklı bir anlayışla çalıştığı için Başkan Özakcan’a teşekkür eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise, “Mesut Başkan, AYTO üyelerinin sorunlarını kendi sorunuymuş gibi sahiplendi. Yasalar çerçevesinde her zaman çözüm odaklı oldu. Bizim için belediye başkanından çok bir Abi gibiydi. Seçim sonucu ne olursa olsun Mesut Abimize her zaman kapımız açık” dedi.