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AYTO Kadın Kooperatif Atölyesi açıldı

Aydın Kadın Girişimciler Kurulu AYTO Üyeleri tarafından organize edilen ve “AYTO’da Kadınİş’te Kadın” sloganıyla hayata geçirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı AYTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

08 Mart 2019 Cuma 16:02
AYTO Kadın Kooperatif Atölyesi açıldı

Aydın Kadın Girişimciler Kurulu AYTO Üyeleri tarafından organize edilen ve “AYTO’da Kadınİş’te Kadın” sloganıyla hayata geçirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı AYTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.


Programa Aydın Valisi Selim Köşger, eşi Fatma Köşger birlikte katıldı. AYTO ev sahipliğinde gerçekleşen programda MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, AYTO Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ile Aydınlı Kadınlar da yer aldı.



Fotoğraf sanatçısı Funda Bekis’in “Kadın Gözüyle Türkiye’deki Emekçi Kadınlar Fotoğraf Sergisi” ile başlayan program, “Kadın Kooperatif Atölyesi”nin açılışı ile devam etti. İzgören Akademi’den Tülay Üstündağ’ın “Kadın ve Toplumsal Yaşam” temalı konferansı da katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.



AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay,programın açılış konuşmasına TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken’e teşekkür ederek başladı. Hazırladıkları programın alışılmışın dışında olduğunu belirten Belgin Çekmen Altay, “Kadınlar olarak bir farkımız olsun istedik. Birazdan açılışını yapacağımız Kadın Kooperatif Atölyesi ile de kadınlar olarak fark oluşturmak istiyoruz. Çalışma hayatının içinde olmak isteyen, üretmek isteyen bütün kadınlarımızın Kadın Kooperatifinde yer almasını istiyoruz. Hep birlikte başarabileceğimiz çok şeyler var, bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.



AYTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nun tarihi günlerinden birini yaşadığını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken de, “Bugün burada, fuaye alanında kalanlarla birlikte 600’e yakın kadın misafirimizi ağırlıyoruz. Sayısal olarak bu rakamlara ulaşabiliriz belki ama bu güzelliği her zaman yakalayamayız, hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikleri hazırlayan Yönetim Kurulu Üyemiz Belgin Hanıma ve AYTO Kadın Kurulu Üyelerine emeklerinize sağlık diyorum. AYTO kadınlarla daha güçlü, ekonomi kadınlarla daha güçlü, iyi varsınız” dedi.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Dünyamızı güzelleştiren gözümüzün nuru, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dünyada siz olmasaydınız, eksik kalırdık. Siz olmasaydınız insanlığımız eksik kalırdı, siz olmasaydınız adamlığımız eksik kalırdı. Siz bizim bir bütünümüzsünüz. Aydın şehrimiz kadınlar konusunda öncüdür. İlk seçilen kadın muhtarımız, 1933 yılında Çine’de Gül Esin’dir. Sevgiyle, vefayla, saygıyla ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:02
  1. fotoğraf
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  3. sanat

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