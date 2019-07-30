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AYTO Başkanı Ülken’e GEKA’dan teşekkür plaketi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında yapılan Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 119.

30 Temmuz 2019 Salı 12:30
AYTO Başkanı Ülken’e GEKA’dan teşekkür plaketi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında yapılan Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 119. Yönetim Kurulu toplantısında Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’e verdiği hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.


Aydın Valiliği’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını 2018 Temmuz ayından itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Denizli Valisi Hasan Karahan yaptı. Birer yıllık süreyle dönüşümlü olarak illerin alfabetik sırasını takiben yürütülen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Muğla Valisi Esengül Civelek’e devreden Vali Karahan, Yönetim Kurulu Başkanı Muğla Valisi Esengül Civelek’e başarılar diledi.


İki yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği görevlerini icra eden ve 09 Ağustos 2019 tarihinde görev süreleri tamamlanacak Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’a teşekkür plaketleri takdim edildi. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, plaketini Denizli Valisi Hasan Karahan’ın elinden aldı.


Muğla Valisi Esengül Civelek toplantıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,“Bir yıllık süre içerisinde ajans Yönetim Kurulu Başkanlığını başarıyla yürüten, değerli çalışmalar gerçekleştiren Denizli Valimiz Hasan Karahan’a şükranlarımı sunuyorum. Diğer yandan iki yıllık süre içerisinde yönetim kurulu üyeliği görevlerini icra eden Aydın Ticaret Odası Başkanımız Hakan Ülken ve Denizli Ticaret Odası Başkanımız Uğur Erdoğan’a katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Ajansımızın bu vesileyle 10’uncu kuruluş yıldönümü de kutlu olsun. Bugünkü programımızda 2020 yılı çalışma programı hazırlıkları değerlendireceğiz. Ajansın devam eden destek programları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacağız” diye konuştu.


Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Hasan Karahan, Muğla Valisi Esengül Civelek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, GEKA Genel Sekreter vekili Özgür Akdoğan katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:30
  1. doğa

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