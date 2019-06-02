Ayten Usta’ya bu yıl da en iyi kahvaltı ödülü

Eskişehir’de bulunan Ayten Usta Gurme Restoran, Bağımsız Araştırma Şirketi ’En İyi Best’ tarafından, bu yıl da ’En İyi Kahvaltı Ödülü’nün sahibi oldu.

Emekli öğretmen Ayten Çetin tarafından Eskişehir’de kurulan restoran ödüllere doymuyor. Kurulduğu günden bugüne kadar birçok kez ’En İyi Best’ tarafından ’En İyi Kahvaltı Ödülü’ne sahip olan işletme, bu sene de başarısını devam ettirerek 3’üncü kez ödülün sahibi oldu. Hazırladıkları yemeklerde gelenekselliği ve doğallığı ön plana çıkardıklarını ifade eden Ayten Çetin, "Ödül almak bir işletme için güzel bir şey. Çünkü siz ve birlikte çalıştığınız takım arkadaşlarınız motive oluyorlar, mutlu oluyorlar, memnun oluyorlar. Bir nebze de olsa yaptığınız işin manevi olarak karşılığını alıyorsunuz. Bu anlamda da güzel. Bize bu ödülü layık gören misafirlerimize, iyi niyetlerine, bizi teşvik ettiler. Bunun için teşekkür ediyoruz. Burada biz 3 yıldır bu ödülü Eskişehir’de alıyoruz. Daha önce Türkiye çapında da aldık. Gerçekten kahvaltımız özellikle insanların arasında çok güzel beğeni ve sonuç aldı. Bu anlamda baktığımız zaman biz kahvaltıda doğal ürünler veriyoruz. Günümüz insanı bu doğal ürünlere son derece önemsiyor. Onlara karşı ilgi duyuyor. Yerel üreticilerden temin ettiğimiz ürünleri insanlara ulaştırıyoruz. Sağlıklı olarak inşaların masasına kadar gelmesini çok ince detaylara kadar takip ediyoruz. Bu da bizi kahvaltıda farklı kılıyor. Kamuoyunun insanların bizi kabul etmesi konusunda kolaylaştırıyor. Bir de geleneksel olarak Türk insanın damak zevkine uygun olarak bu kahvaltımızı planlıyoruz. Bizim insanımız nasıl bir gelenekten geliyorsa, onun bozulmasına karşı çıkarak ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz" dedi.