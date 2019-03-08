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Ayten Usta, yılın kadın iş insanı ödülünü aldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Eskişehir Çağ Fen Koleji tarafından düzenlenen ‘Eskişehir Kadın Eli’ ödül töreninde, Ayten Usta Gurme Restoran sahibi Ayten Çetin, Yılın Kadın İş İnsanı kategorisinde ödüle layık görüldü.

08 Mart 2019 Cuma 16:20
Ayten Usta, yılın kadın iş insanı ödülünü aldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Eskişehir Çağ Fen Koleji tarafından düzenlenen ‘Eskişehir Kadın Eli’ ödül töreninde, Ayten Usta Gurme Restoran sahibi Ayten Çetin, Yılın Kadın İş İnsanı kategorisinde ödüle layık görüldü.


Eskişehir’de 12 ayrı ayrı sektörde büyük başarılar gösteren 12 kadına ödül verildi. Düzenlenen törende ödül aranlar arasında Ayten Usta da yer aldı. Ödül töreninde konuşan Ayten Çetin, bu ödüle layık gördüğü için yetkilere teşekkür ederek, bu ödül Ayten Usta’da çalışan tüm kadına personellere ağarman etti. Ayten Usta, “Özellikle bu ödül bugün benim için çok anlamlı. Çünkü bugün 8 Mart, kadınlara hediye edilmiş bir gün. Ben de hem kadın olarak hem de kadın çalışanlara öncelik veren bir yer olarak beni bu ödüle almaya kadar getiren tüm kadın arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:20
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