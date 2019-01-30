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Aytemiz "self-servis" hizmetiyle akaryakıtı daha ucuza satacak

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke:- "Self-servis hizmetini kullanan tüketiciler, motorinin litresini 20 kuruş, benzinin litresini ise 15 kuruş daha düşük fiyattan satın alabilecek"- "50 litre hacmi olan bir depoyu düşündüğümüzde, bu miktarlar bir dolumda yaklaşık 10 liralık tasarruf anlamına geliyor"- "İlk etapta 30, bir ay içinde de 100 istasyonumuzda bu hizmetimiz kullanılabilecek"- "Self-servis hizmetini yapay zeka teknolojisi ile geliştirdiğimiz kiosk üzerinden tüketicilere sunuyoruz"

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:22
Aytemiz "self-servis" hizmetiyle akaryakıtı daha ucuza satacak

İSTANBUL (AA) - Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Türkiye’deki akaryakıt istasyonlarında "self-servis" uygulamasına geçtiklerini belirterek, "Self-servis hizmetini kullanan tüketiciler, motorinin litresini 20 kuruş, benzinin litresini ise 15 kuruş daha düşük fiyattan satın alabilecek. 50 litre hacmi olan bir depoyu düşündüğümüzde, bu miktarlar bir dolumda yaklaşık 10 liralık tasarruf anlamına geliyor." dedi.

Eke, şirketinin self-servis hizmetini tanıttığı basın toplantısında, Türkiye’nin petrol ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ettiğini söyledi.

Türkiye'de her yıl 30 milyon ton petrol tüketildiğini ifade eden Eke, toplamda trafiğe kayıtlı 23 milyon motorlu araç bulunduğunu dile getirdi.

Eke, akaryakıt sektöründe çok yoğun bir rekabetin yaşandığına dikkati çekerek, "Sektörde 100 dağıtıcı şirket, 13 bin bayi var. Aytemiz istasyonlarını düşündüğümüzde, her gün 250 bin araç, 350 bin müşteri istasyonlarımızı ziyaret ediyor. Şu anda 575’i faal 600 istasyonda tüketicilerin hizmetindeyiz." diye konuştu.

Geçen yıl sonu itibarıyla cirolarının 8,5 milyar lira olduğunu kaydeden Eke, sektörün en hızlı büyüyen firmalarından biri olduklarını aktardı.

Eke, akaryakıt sektöründe artık perakende bakış açısıyla hizmet vermenin çok önemli hale geldiğinin altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, self-servis hizmetini devreye almaya karar verdik. Yaklaşık bir yıldır Ar-Ge hizmetlerini sürdürdük. Burada tüketici odaklı ve yenilikçi bir firma olarak tüketicilerimize hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda, batılı ülkelerde zaten var olan self-servis hizmetini Türkiye’de başlatmış oluyoruz. Türkiye’deki 23 milyon motorlu araçtan otogaz ile çalışanları çıkarırsak, yaklaşık 10-15 milyon araca hizmet vermeye talibiz. Self-servis hizmetini yapay zeka teknolojisi ile geliştirdiğimiz kiosk üzerinden tüketicilere sunuyoruz. Self-servis hizmetini kullanan tüketiciler, motorinin litresini 20 kuruş, benzinin litresini ise 15 kuruş daha düşük fiyattan satın alabilecek. 50 litre hacmi olan bir depoyu düşündüğümüzde, bu miktarlar bir dolumda yaklaşık 10 liralık tasarruf anlamına geliyor. Bu servisimiz için 10 milyon liralık bir bütçe kullandık ve ilk etapta 30, bir ay içinde de 100 istasyonumuzda bu hizmetimiz kullanılabilecek."

- Otogazlı araçlarda kullanılamayacak

Eke, tüketicinin self-servis kullanarak akaryakıt ikmali işlemini yaklaşık 2-2,5 dakika içinde tamamlayabileceğini belirtti.

Öte yandan otogaz dolumu eğitim gerektirdiği için otogazlı araçlarda self-servis hizmetininin kullanılamayacağını ifade eden Eke, istasyonlarda öncelikle birer adanın self-servis için ayrılacağını, hizmetin yaygınlaşmasına bağlı olarak ada sayılarının artabileceğini bildirdi.

Eke, self-servis hizmetinde öncelikle kredi kartı kullanılacağını, daha sonra nakit ile de hizmet verilmeye başlanacağını dile getirerek, "Bir yıl içinde bitcoin veya kripto paraları bile kabul edebilecek bir noktaya gelmeyi planlıyoruz." dedi.

Eke, Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyonu hesaplarken akaryakıt fiyatlarını da dikkate aldığını hatırlatarak, "İnanıyorum ki, artık enflasyon hesabında akaryakıt fiyatlarının yanında self-servis akaryakıt fiyatları da dikkate alınarak, hesaplamada yeni bir kalem ortaya çıkar. Böylece, sektörde rekabet de artacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:22
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