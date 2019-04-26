Aytemiz "Motorcu Dostu Trafik" projesine devam edecek

İSTANBUL (AA) - Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ, geçen yıl başlattığı ilk aşamasında 18 ilde iki bini aşkın kişiye ulaşılan "Motorcu Dostu Trafik" projesiyle bu yıl toplam 3 bin 500 kişiye erişebilmeyi hedefliyor.

İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, ikinci etabında yeni etkinliklerle bin 500 motosiklet sürücüsüne daha ulaşılması planlanıyor.

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, projenin ilk etap değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, otomobilden sonra en fazla tercih edilen ulaşım aracı motosikletlerin, en az otomobiller kadar önemsenmesi gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "2 yılda 160 istasyonumuzda bu konseptimizi uyguladık. Böylece motosiklet sürücülerinin, istasyonlarımızda güvenli yakıt alışverişi yapmalarına ve konforlu zaman geçirmelerine katkı sağladık." dedi.



Projenin uluslararası bir ödüle layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını aktaran Eke, "Projemiz yapılan değerlendirme sonrasında, ABD merkezli piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi Frost & Sullivan tarafından verilen "Müşteri Değeri Liderliği" ödülü ile taçlandı." diye konuştu.



Aytemiz'in yanı sıra Castrol, Unico Sigorta, Yuasa, Suzuki, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Türkiye Motosiklet Platformu (TMP) ve’nin Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu'nun (MKSF) desteği ile hayata geçen Motorcu Dostu Trafik projesinin bir yıla yayılan ilk fazını geride bıraktıklarını söyleyen Eke, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Proje kapsamında 2018'de birçok faaliyette bulunduk. Projemizin Türkiye geneline yayılabilmesi için yaptığımız "Asil Özbay ile yol deneyimleri" gezici etkinliklerimizle 18 ilde yaklaşık 2 bini aşkın kişiye ulaştık. İstanbul Koşuyolu'nda hazırlanan özel eğitim pistimizde, güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması için oluşturduğumuz özel eğitim programı çerçevesinde proje için devreye alınan www.motorcudostutrafik.com.tr web sitesinden tarafımıza başvuran yüzlerce motosiklet sürücüsüne eğitim verdik. Şehirlerarası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde ilgili alanlarda projeye dikkat çekerek, trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla motosikletlilere fosforlu donanım, diğer araçlara ise yine fosforlu proje logolu, dikkat çekici stickerler dağıttık."





- "Motorcu Dostu Trafik" projesi kamu spotu yayında





Motorcu Dostu Trafik projesi başladığında, en önemli hedeflerinden birinin projenin kamu spotu vasıtasıyla geniş kitlelere ulaştırılması olduğunu ve bu hedefe ulaştıklarını belirten Eke, "Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün desteğini aldığımız kamu spotumuz planlandığı şekilde televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Bundan sonra da projeyi tüm Türkiye’ye yaymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Ahmet Eke, "Motorcu Dostu Trafik" projesinin ilk fazında motorlu servis personelleri ve kuryelerin "motorcu" imajında etkili olduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak, "Çağımızın bir gereği olarak hızla hayatımıza giren kuryelerin trafikteki davranışları, tüm motorculara bakış açısını şekillendiriyor. Buradan hareketle, projemizin ikinci fazında, bu konuya biraz daha eğilmeye karar verdik. Ülkemizin bu konuda, kurumsal olarak en büyük organizasyonlarından biri olan fiyuu markası ile birlikte hareket edeceğiz." yorumunu yaptı.

Motorcu Dostu Trafik projesinin ikinci fazında yapılması planlanan projelerden de bahseden Ahmet Eke, sözlerine şöyle devam etti:

"Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edeceğiz. Bunun için kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların ve otoparkların 'motorcu dostu' bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi için bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştireceğiz. Türkiye'de 600’e yaklaşan ve her gün ortalama 200 bin kişinin ziyaret ettiği Aytemiz istasyonlarını görsel malzemelerle donatarak konuyu sürekli gündemde tutacağız."

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda da daha hassas olunmasını sağlamak istediklerini vurgulayan Eke, belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında projeyi hatırlatacaklarını söyledi.

Projenin ikinci etabında "Asil Özbay ile Yol Deneyimleri" gezici aktivitelerinin en az 5 ayrı kent merkezine daha taşınacağını da dile getiren Ahmet Eke, gezici aktivitelerinin yanı sıra Motorcu Dostu Trafik projesiyle birçok üniversite etkinliğine ve motosiklet festivallerine de katılım sağlayacaklarını aktardı.





