Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın farkı





ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası öncesi göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik aldı, sadece bir kez kaybetti.

Sezona teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde başlayan, 11 haftalık periyotta 12 puan toplayan turuncu-yeşilliler, deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdi. Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Yalçın yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

Turuncu-yeşilli ekip, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçında Kayserispor'u 5-0 yenerken, ardından deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. 15'inci haftada konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, daha sonra dış sahada Çaykur Rizespor, evinde de Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısına ise galibiyetlerle başladı. İkinci devrenin ilk haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen turuncu-yeşilli ekip, son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Turuncu-yeşilli ekip, ligin 20. haftasına 24 puanla 10. sırada girdi.





- İç sahada 17 puan





Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde iç sahada çıktığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puanı hanesine yazdırdı.

Turuncu-yeşilli ekip, iç sahada Demir Grup Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor ve Göztepe'yi 1-0, Akhisarspor'u 2-1, Kayserispor'u da 5-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'ne 2-0, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Turuncu-yeşilliler, deplasmanda çıktığı 9 maçtan ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrıldı.





- Hasan Çavuşoğlu: "Kısmen katettiğimiz bir yol var"





Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Sergen Yalçın'ın iyi ve zeki bir teknik direktör olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

Sergen Yalçın yönetiminde çıktıkları karşılaşmalarda başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "24 puana ulaştık. Kısmen katettiğimiz bir yol var. Ancak önümüzde zor 4 maç bulunuyor. Bizim için bu maçlar çok önemli. Bir an önce 30 puanın üstüne çıkmak lazım." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ligi orta sıralarda bitirmek istediklerini kaydederek, "Şu anda her şey iyi gidiyor. Bunun devam etmesi için de hepimiz çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.