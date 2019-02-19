Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları19 Şubat 2019 Salı 19:52
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli ekip, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 23 Şubat Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam etti.
Junior Fernandes ve Ozan Tufan'ın adale ağrıları nedeniyle katılmadığı antrenmana, futbolcular koşuyla başladı.
Kondisyon, pas, çabukluk ve şut çalışmalarının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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