Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Göztepe ile deplasmanda oynadıkları maçta forma giyen Maicon, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de sarı kart cezası sona eren Belhanda ile yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'ya şans verdi.

Galatasaray’ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezası olduğu için kadroda yer almadı.





- Galatasaray sahaya 11 yabancı ile çıktı





Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11'inde hiç Türk oyuncu olmaması dikkati çekti.

Sarı-kırmızı takım karşılaşmaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Mitroglou ile 11'iyle çıktı.





- Aytemiz Alanyaspor'da zorunlu değişiklikler





Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de zorunlu iki değişiklik gerçekleştirdi.



Yalçın, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan ancak İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo takımına transfer olan Merih Demiral ile sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerine ilk 11'de Baiano ve Djalma'ya şans tanıdı.





-Taraftarlardan yoğun ilgi





Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.







