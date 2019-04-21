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Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu 3 değişiklik yaptı - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü

21 Nisan 2019 Pazar 19:24
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçından notlar


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Galatasaray ile sahalarında oynadıkları maçta gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım, Roberto Soldado ve sakatlığı bulunan Victor Moses yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Mauricio Isla, İsmail Köybaşı ve Andre Ayew'e şans verdi.


- Aytemiz Alanyaspor'da değişiklikler

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Yalçın, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Tzavellas, Ceyhun Gülselam ve Junior Fernandes'in yerine ilk 11'de Wellington, Sackey ve Cisse'ye şans tanıdı.

Ligin devre arasında Akdeniz ekibine, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer olan Ozan Tufan, sarı-lacivertliler karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Turuncu-yeşilli takımın taraftarları da karşılaşma öncesi Ozan Tufan lehine uzun süre tezahürat yaptı.


-Taraftarlardan yoğun ilgi


Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.


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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:24
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Ozan Tufan
  5. SÜPERLİG

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