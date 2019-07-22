Aytekin’den Eğitim Bir Sen’e sert cevap

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, yazılı bir açıklama yaparak Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk’un açıklamasına çok sert cevap verdi.

Açıklamasında Sendika Şube Başkanının üslubunun hoş olmadığını söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili EnsarAytekin, ’Balıkesir’de kerameti kendinden menkul, eğitim sistemimiz içerisinde başta laik Cumhuriyet ve akılcı, bilimsel eğitim olmak üzere her türlü değeri kendine hedef edinmiş Eğitim Bir Sen kısa adlı sözde sendikanın cevabı üzerine cevap vermek, halkın oyuyla seçilmiş bir vekil olarak en haklı gerekçemdir’ eleştirilerine başladı. Milletvekili Aytekin, "Kamuoyunun gündeminde olan ve eğitim sistemi içerisinde bir skandal olarak ortaya çıkan bir atama kararı üzerine giderek, bu işin “sehven” yapılma olasılığının olmadığını söyledik. Yapılan iş, sözlü mülakata girme zorunluluğu olan bir yere, mülakata gerek duymadan bir atama gerçekleştirilmesiydi. Skandal durum ortaya çıkınca Milli Eğitim Müdürlüğü sözde “sehven” yapılan atamayı iptal ederek kişiyi görevli olduğu yere geri gönderdi. Kişi hakkında araştırma yaptığımızda ise şahsın Eğitim Bir Sen kısa adlı sözde sendikaya üye olduğunu gördük.Kişi ve işlem hakkında, soruşturma açtığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü, ne hikmetse kişiyi görevden uzaklaştıracağına aynı mevkide atama öncesi yerine görevlendirmeyi tercih etti. Kamu kurumlarında, hakkında soruşturma açılan kaç kişi görevinde kalabilir diyerek olayın üzerine gittik. Ve konunun bir sendika ayağını ortaya çıkardık. Sendikadan, açıklamama cevaben yapılan açıklamada olan biten her şeyin iftiradan ibaret olduğu söylenmektedir. Ortada bir iftira varsa, o da başta sendika olmak üzere halen bu kişiyi koruyanların gerçekleri gizlemek adına kamuoyunu yanıltmasıdır" dedi.

Aytekin, "Sendika üye olmayan öğretmenlere mobbing uyguluyor"

CHP Milletvekili Aytekin açıklamasının devamında açıklamada adı geçen müdür hakkında verilen mahkeme kararlarını açıklayarak devam ettiği açıklamasında, görevi kötüye kullanmaktan alınan kararını da paylaştı.Aytekin ayrıca atamalarda sendikanın ne kadar etkili olduğunu belirtmek için, ’Yazılı sınavda 70 puan sınırında kalan sendika üyelerinin sözlü sınavlarda 100 ve 100’e yakın puanlarla notlarının yükseltildiği tespit edilmiştir’ açıklamasını yaptı.

Aytekin açıklamasını şöyle tamamladı: "Sorduğumuz soruların tamamı cevapsız kalmış, sözde sendika ve onun 1 nolu şube ağası söylemlere cevap vermek yerine kullandığı dil ve anlattığı konularla duygu sömürüsüne sığınmıştır. Memleketin bunca sorunu varken bu işle uğraşılır mı diyerek, bir anlamda suçu kabul etmişlerdir. Evet memleketin bunca sorunu var. Ve memleketin bunca sorunun içerisinde en önemli sorunlardan birisi de eğitim camiasının sorunudur. Eğitim camiası içerisinde çeteleşmek, üye olmayana baskı yapmak büyük bir sorundur. Çünkü çocuklarımız, yani geleceğimiz öğretmenlere emanettir. Çetelere ve çetecilere değil. Son olarak, söylediğimiz şeyler gerçeklerdir. Ve yapılan şey sadece ayna tutmaktır. Aynada gördüğünüz suretinizdir, çamur değil"