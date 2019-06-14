Aytaç Kara kimdir nereli ve kaç yaşında? Altay forması altında futbol yaşantısına adım atan Aytaç Kara günümüzde aktif futbol yaşantısını Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor ile sürdürmektedir. Aytaç Kara nereli ve kaç yaşında?

Altay forması altında futbol yaşantısına adım atan Aytaç Kara günümüzde aktif futbol yaşantısını Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor ile sürdürmektedir. Aytaç Kara nereli ve kaç yaşında? Genç futbolcu Aytaç Kara aslen İzmir Bornova’lıdır. Daha önce Altay, Eskişehir, Trabzonspor takımlarında forma giymiştir. Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor takımından kiralık olarak forma giymektedir. Türkiye U18, U19, U20, U21 ve A Milli Takım olmak üzere toplam 16 kez forma giymiştir.

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