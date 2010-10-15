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Aytaç: JİTEM’in Kürt yurttaşlarımıza yaptığını bugün de KCK yapıyor

Terörle mücadele konusunda iyi bir noktaya gelindiğini ifade eden Doç. Dr. Önder Aytaç, çözüme çok yaklaşıldığını düşünüyor.

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Aytaç: JİTEM’in Kürt yurttaşlarımıza yaptığını bugün de KCK yapıyor

Bir dönem JİTEM’in Kürt yurttaşlara yaptığı kepazelikleri bugün de terör örgütü PKK’nın şehir yapılanması olan KCK’nın yaptığını söyleyen Aytaç, “Bundan sonraki süreç içerisinde, eğer KCK ile BDP arasında aracı unsur olan KCK’nın şehir yapılanması kesilecek olursa, oradaki insanlar kendi demokratik haklarını Ankara’daki, İzmir’deki gibi kullanabilecek olurlarsa ve ekonomik anlamdaki katkı da sağlanacak olursa, ben çözüme çok yaklaşmış olduğumuz kanaatindeyim. Bir de Suriye gibi, İran, Irak gibi ülkelerle ticari ilişkilerini arttırmış olursak, demokrasilerde ‘altını olan, altın kuralı koyar’ diyoruz ve girdiler ne kadar çok olursa terör olayları o kadar uzaklaşmış olacak’ diyoruz” diye konuştu.

İSTİFA EDENLER ŞOV YAPTI

HSYK’daki istifaları da değerlendiren Aytaç, ‘kurul üyeleri referandum öncesi istifa etmiş olsalardı daha onurlu bir davranış sergilemiş olurlardı’ değerlendirmesinde bulundu. Bu durumun, Anayasa oylamasına yüzde 1-3 oranlarında katkısının dokunabileceğini savunan Aytaç, buradaki görüntünün çok net olduğunu ve çok ciddi şov yaptıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:35
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