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Aytaç Gıda'ya "enerji" ödülü

Aytaç Gıda Genel Müdürü Erhan Çetin:-" Aytaç Gıda, Yıldız Holding’in bünyesine geçtikten sonra odaklandığı en önemli alanlardan birisi enerji verimliliği oldu"

12 Nisan 2019 Cuma 14:43
Aytaç Gıda'ya "enerji" ödülü

İBTANBUL (AA) - Aytaç Gıda, gerçekleştirdiği 3 enerji verimliliği projesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yıllık enerji tüketimi ortalama 581 milyon kw/h’e kadar olan şirketler kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Aytaç Gıda açıklamasına göre, Yıldız Holding’in grup şirketlerinden Aytaç Gıda, 11- 12 Nisan'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 10’uncusu düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda Basınçlı Hava Tasarruf Projesi, Pompa & Fan İnventör Verimlilik Projesi ve Buhar Tasarruf Projesiyle Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER19) projeleriyle yıllık enerji tüketimi ortalama 581 milyon kw/h’e kadar olan işletmeler kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Törende ödülü alan ve sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Aytaç Gıda Genel Müdürü Erhan Çetin, "Türkiye’nin sayılı et entegre tesislerinden biri olarak faaliyet gösteren şirketimiz Aytaç Gıda, Yıldız Holding’in bünyesine geçtikten sonra odaklandığı en önemli alanlardan birisi enerji verimliliği oldu. Bu vizyonla enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve birim ürün başına kaynak tüketiminin azaltılması amacıyla 2017 yılında çevre dostu tasarruf hareketini başlattık." ifadelerini kullandı.

İki yıl içerisinde hayata geçirdikleri 3 enerji verimliliği projesiyle işletmelerinin yıllık enerji tüketiminde yüzde 32,95 tasarruf sağladıklarını bildiren Çetin, Aytaç Gıda olarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için enerji kaynaklarını verimli kullanmayı en öncelikli konulardan birisi olarak gördüklerini kayetti.

Aytaç Gıda Sanayide Enerji Verimliliği proje yarışmasında elde ettiği birincilik ödülünün yanı sıra geliştirdiği Basınçlı Hava Tasarruf Projesiyle VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yüzde 30’luk hibe almaya hak kazandı. Proje başarı belgesini Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın, Aytaç Gıda Genel Müdürü Erhan Çetin’e verdi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:43
  1. Aytaç Gıda

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