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Aytaç Arman'ın vefatı sanatçı dostlarını üzdü

26 Şubat 2019 Salı 19:10
Aytaç Arman'ın vefatı sanatçı dostlarını üzdü

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aytaç Arman'ın vefatı sanatçı dostlarını da yasa boğdu.

Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve oyuncu Engin Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arman'ın Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olduğunu dile getirerek, "Yakın arkadaşımdı, iyi bir oyuncuydu. Aynı zamanda Film-San Vakfı'nın kurucuları arasındaydı ve beraber çalışıyorduk yönetimde. Yakınlarına baş sağlığı, kendisine rahmet diliyorum. İyi anılacak. Çok dürüst ve efendi bir insandı. Az konuşurdu. Oynadığı bütün rollerin de hakkını verirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Usta oyuncu Kadir İnanır da üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Çok değerli bir kardeşimizdi. Çok başarılıydı. Çok üzgünüm. Kaybını öğrendiğimiz andan itibaren duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Çünkü o, o kadar saygın ve sevgili bir kardeşimizdi ki... Uzun zamandır hasta yatıyordu. Arkadaşlarıyla en son görüştüğümde gayet iyi olduğunu öğrendik ama maalesef kaybettik. Biz inançlı insanlarız. Sabır diliyorum herkese, yakınlarına. Onu kaybettiğim için çok üzgünüm."

Oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmen Cem Yılmaz da Twitter'da yaptığı paylaşımda "Sevgili Aytaç Arman ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Şarkıcı Sibel Can da Türk sinemasının bir büyük değerini kaybettiğini belirterek, "Sevdiğim, saydığım, kıymetli büyüğüm, güzel kalpli, değerli ustam, mekanın cennet olsun inşallah."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:10
  1. Aytaç Arman
  2. Vefat
  3. Yeşilçam

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