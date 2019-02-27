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Aytaç Armanı sanatçı dostları anlattı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Aytaç Arman için Atlas Sineması’nda tören düzenlendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:34
Aytaç Armanı sanatçı dostları anlattı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Aytaç Arman için Atlas Sineması’nda tören düzenlendi. Törene Arman’ın tiyatro ve sinema oyuncuları olan dostları katıldı.


Maltepe’de bulunan bir hastanede kanser tedavisi gören Aytaç Arman’ın dün hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Acı haberi alan dostları sosyal medya hesapları üzerinden üzüntülerini dile getirerek aileye baş bağlığı dilemişti. Hayatını kaybeden ünlü oyuncu için bugün Atlas Sineması’nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene Aytaç Arman’ın eski eşi Radife Baltaoğlu ve oğlunun yanı sıra çok sayıda sinema ve tiyatro oyuncusu katıldı. Törende konuşan Halil Ergün, ‘’ Aytaç anlatıldı ama kendisi benim dostumdur. O bir kere gösterişten uzak, alçak gönüllü, sakin ama inadına tutkun bir arkadaşımızdı. Mesleğinde çok önemli izler bıraktı. Boşuna yaşamadı. Şunu demek istiyorum. Adam gibi adamdı ve adam gibi yaşadı’’ ifadelerini kullandı.


Dünya çapında bir sinema yüzünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtenMeltem Cumbul,’’ Gördüğüm en beyefendi oyunculardandı. Empatisi yüksek ve içinizden geçeni okuyabilecek nitelikte biriydi.Dünya çapında bir sinema yüzüydü kendisi. Kendisini kaybettiğimiz için üzgünüm. Sadece filmlerini izleyerek size yeterli gelmeyebilir, kendi hayatında tutkuyla bağlı olduğu, emekçisi olduğu bir iş olmakla beraber bizim içinde çok önemli bir ustaydı’’ diye konuştu.


Aytaç Arman’ın üzüntü içerisinde hayatını kaybettiğini dile getiren Kadir İnanır,’’ Bir gün hepimiz gideceğiz. Ancak giderken sevgiyle, saygı duyularak gitmek gerekiyor. Ardından güzel şeyler bırakarak gitmek gerekiyor. Kendi sanatının ve ülkesinin sorunlarına son derece duyarlı olarak gitmek gerekiyor. Bunu başarabilen sanatçılardır. Kardeşimde onlardan birisiydi. Üzülerek gitti biliyorum. Çünkü kendi mesleğinin durumuna üzülüyordu. Ama şunu merak etme kardeşim. Öyle genç sinemacılar geliyor ki, gözün arkanda kalmasın’’ diyerek üzüntüsünü dile getirdi.


- Radife Baltaoğlu,’’ İyi ki onun hayatına girdim’’


Hayatı ve meseleleri ciddiye aldığı için eski eşini daha çabuk kaybettiklerini belirten Radife Baltaoğlu,’’ Diyecek çok şey var. İyi ki hayatıma girdi. İyi ki zorlayarak onun hayatına girdim. Ona her şey için teşekkür ediyorum. İnsana bakışı, meselelere yaklaşımı için birazda dert etmeden eleştirel yaklaşabilseydi şuan değil de biraz daha geç uğurlayabilirdik onu. Bana bir evlat kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.


Atlas Sineması’nda düzenlenen törenin ardından Aytaç Arman’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Adana’ya gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:34
  1. sanat

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