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Aytaç Arman’a memleketinde son veda

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Aytaç Arman (Veysel İnce) için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:09
Aytaç Arman’a memleketinde son veda

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Aytaç Arman (Veysel İnce) için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.


Aytaç Arman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu Adana Büyükşehir Belediyesi önüne getirilirken, sanatçının tabutuna dostları karanfil bıraktı. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.


Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, "Türk sinemasının önemli bir değeriydi Adanamızın da ayrılmaz bir parçasıydı. Menderes Samancılarla birlikte her seferinde Adana’ya gelir Adanalı olmaktan mutluluk duyardı. Benim Aytaç abi dediğim değerli bir dostumdu. Yapmış olduğumuz son 2 festivale sağlık sorunlarından dolayı katılamamıştı. Türk Sinemasının, onun sanatçı dostlarının, ailesinin ve Adana’nın başı sağ olsun” dedi.


Sanatçı Menderes Samancılar da, “Onunla aynı uçakta bu şekilde geleceğimiz hiç hesapta yoktu. Onun kalbi, yüreği en çok Adana’da atardı. Kendi topraklarında kalmayı tercih etti. Sizlerden ayrılmayı istemedi” diye konuştu.


Nur Sürer Adana’ya festival için çok geldiğini belirterek, “Böyle geleceğimizi bilemedik. Biz çok eski arkadaşız. 1979’da Aytaç’la sinemaya başladık. Hiç birbirimizden kopmadık. Biz öfkemizi hep dışa vuranlardandık ama Aytaç asla öyle değildi. Sessiz, beyefendi zarafetinden ödün vermeyen, politik bir adamdı. Türkiye Sineması’nın görmüş olduğu en iyi aktörlerden biriydi. Çok iyi yoldaşımızdı” ifadelerini kullandı.


Aytaç Arman’ın oğlu Erdem İnce de, “Babam birçok insan tanıdı hayatı boyunca. Birçok insan hayatına etki etti ama Adana insanının, bu kalabalığın ona değer veriyor olması çok başka bir şey. Siz, biz, tüm sevenleri onu andığı sürece benim babam hala yaşıyor” diye konuştu.


Arman’ın cenazesinin bulunduğu tabut daha sonra Hüseyin Sözlü ve oğlu Erdem İnce ile sanat camiasından isimlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Arman’ın cenazesi defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.


Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, sanatçılar Menderes Samancılar, Nur Sürer, Yüksel Arıcı, Aytaç Arman’ın (69) eski eşi Radife Baltaoğlu, oğlu Erdem İnce ve dostları katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:09
  1. sanat

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