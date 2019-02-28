Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlanıyor

ADANA (AA) - Kanser tedavisi görürken 70 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aytaç Arman için memleketi Adana'da tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi önündeki törene, Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu ve oğlu Erdem İnce ile yakınları; Menderes Samancılar, Nur Sürer, Uğur Çavuşoğlu, Yüksel Arıcı'nın yanı sıra çok sayıda sanatçı, Adana milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar Aytaç Arman için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Burada konuşan sanatçılardan Menderes Samancılar, Arman'ın Adana'ya olan sevgisinden söz ederek, "Yaşamında yüreği en çok Adana'da atardı. Kendi topraklarında kalmayı tercih etti. Sizden hiçbir zaman ayrılmak istemedi, ayrılmadı zaten. Söyleyecek çok şey var, hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Nur Sürer de Aytaç Arman ile çoğu kez film festivali için Adana'ya geldiklerini belirterek, "Ama en kıymetlimiz Aytaç'ımızı böyle getireceğimizi gerçekten bilemedik. Bu sefer geldiğinde cenaze arabasıyla geldi. " diye konuştu.

Arman ile arkadaşlıklarının uzun yıllara dayandığını ifade eden Sürer, şunları söyledi:

"Aytaç ile bir defa çalıştık ama çok tutkulu bir yoldaşlığımız oldu. Ben 1979'da Adana'da Aytaç ile sinemaya başladım. Menderes ve Aytaç ile o zaman bizim hikayemiz başladı. Hiç birbirimizden kopmadık. Biz öfkesini daha dışarı vuran insanlar olduk ama Aytaç böyle değildi. Sessiz, beyefendi, zarafetinden asla bir şey kaybetmeyen, ama içinden öfkeli biriydi, politik bir adamdı. Bizim bütün yaşamımız İstanbul'da eylem insanı olmaktı. Bunun için de hep birlikte ortak, sanatçıların bir arada olması için yapılan bütün çalışmaların içinde olduk."

Sürer, Aytaç Arman'ın Türk sinemasının en iyi aktörlerinden biri olduğunu, birçok iyi filmde aktörlük yaptığını ve bunun karşılığında da ödüller aldığını söyledi.

Aytaç Arman'ın oğlu Erdem İnce de babasının hayatı boyunca bir çok insanın yaşamını etkilediğini kaydetti.

Törene katılanlara teşekkür eden İnce, "Böyle büyük bir kalabalığın ona değer veriyor olması çok başka bir şey. Hem de memleketinde bunun olması çok başka bir duygu." ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Aytaç Arman'ın Türk sineması ve sanatının önemli bir değeri, Adana'nın da ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Sözlü, Arman'ın Uluslararası Adana Film Festivali'ne en fazla desteği veren Adanalı sanatçılardan olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Aytaç Arman, Menderes Samancılar ile Adana'ya gelir ve burada olmaktan büyük mutluluk duyardı. 2014 yılında başkanlığa seçildiğimde Adana Film Festivali'ne en büyük destek veren Adanalı sanatçılarımızdan biriydi. Benim 'Aytaç abi' dediğim değerli bir dostumdu. Sağlık şartlarından dolayı son iki festivalimize katılamadı ama yine de gönlü ve yüreği Adana'daydı. Adana halkı onun adını muhakkak ki yaşatacaktır. Adana, Türk sinemasına ve sanatına bir armağanı da Aytaç Arman ile vermiştir. Bereketli toprakların güzel insanları onun adını ölümsüzleştirecek ve biz de buna katkı sağlayacağız. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Konuşmaların ardından dua okunduktan sonra Arman'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.