Aysun Mercan kimdir, nereli? Aysun Mercan hayatı biyografisi!

Aysun Mercan, 1959 Yılında Ankar'da doğdu. 1982 yılında ODTÜ İşletmecilik Bölümü nden mezun oldu. 1997 yılında Wales Üniversitesi'nde (Bangor) İşletme alanında yüksek lisans derecesini aldı. Bankacılık kariyerine Töbank"ta Dış İşlemler Uzman Yardımcısı olarak başlayan MERCAN, sırasıyla İktisat Bankası, Manufacturers Hanover Trust Company İstanbul, BNP-Ak-Dresdner Bank A.Ş'de Müşteri Temsilciliği, Kurumsal Bankacılık Müdürlüğü, Kurumsal Bankacılık Bölüm Başkanlığı ve Müdürler Kurulu üyesi, Heller Factoring A.Ş'de Pazarlama Bölümü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Interbank A.Ş'de Risk Yönetimi ve Kurumsal Krediler Müdürlüğü, Demir Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'de Proje Finansmanı Bölümü Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Tassarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi sonrası, Bayındırbank A.Ş'de Kurumsal Krediler ve Off-Shore Bankacılık Bölümü'nden sorumlu Birim Müdürü olarak, Bayındırbank bünyesinde birleştirilen Fon Bankalarının kredi takip, tasfiye, reorganizasyon sürecinde görev yapmış olup, dört yılı aşkın bir süre de TMSF bünyesinde, banka hakim ortaklarının Fona olan borçlarının tasfiyesi sürecinde başta Pamukbank T.A.Ş. olmak üzere EGS Bank, Sitebank, Demirbank, Bayındırbank, Esbank'ın bulunduğu banka çözümleme projelerinde Proje Yöneticisi ve Danışman olarak görev yapmıştır. Şubat 2008 tarihinden itibaren Bankamızda Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır.