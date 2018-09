Aysun Bay Karabulut Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü oldu | Aysun Bay Karabulut kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut atandı. Aysun Bay Karabulut kimdir? Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut nereli ve kaç yaşında? İşte Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut biyografisi

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 1975 yılında Malatya Pütürge doğmuştur. 2018 yılında Sağlık Bilimleri Fakultesi Dekanı olarak atanmıştır. Aynı zamanda Yüksek Öğretim Kurulu kalite kurulu takım başkanı olan, 2017 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakultesi, Tıbbi Biyokimya öğretim üyesi ve kaliten sorumlu rektör danışmanlığı görevini de yürütmektedir. 2011 yılında profesörlük ünvanını İnönü Üniversitesi Tıp Fakultesi Tıbbi Biyokimya; 2006 yılında Klinik Biyokimya alanında Doçent olup; İnönü Üniversitesi Tıp Fakultesi T. Biyokimya Ana Bilim Dalından 2007 yılında Doçentlik kadro unvanı almıştır. 2001 yılında İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde Tıbbi Biyokimya doktorasını tamamlamıştır. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini 1997 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakultesinde tamamlamıştır. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamlamıştır. 2005, 2006, 2007 İnönü Üniversitesi Tıp fakültesi Dönem I koordinatörü, 2007-2008 TOTM kalite Temsilciliği, 2007-2008 TOTM Muayene Komisyon Başk., 2008-2010 TOTM Kalite Konsey Başkanı, 2008- 2012 Tıp Fakultesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2008- 2012 Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü, olmak üzere idari görevlerde bulunmuştur. Turgut Özal Tıp merkezinin Kalite ve Akreditasyon çalışmalarına öncülük etmiştir

Sağlık Bakanlığı Dış Kalite değerlendirme çalışma grubu ve Yüksek Öğretim Kurumu Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Çalışma grubu üyeliği ve YÖK Başkan danışmanlığı yapmıştır. Kalite ve Akreditasyon alanında Bologna süreci kapsamında çalışmıştır. Ayrıca 2011 yılında İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü yapmış; Türkiye’de ilk defa Evde Hasta bakım bölümünün açılması ve bu alanda mesleki çalışma gruplarıda çalışmıştır. Bununla ilgili sosyal projelere koordinatörlük yapmıştır. Ayrıca, ISI indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan 90, Uluslarası kongrelerde 34, Ulusal kongrelerde 36, Yurt içi dergilerde yayınlanan 30 olmak üzere toplam 190 yayınları bulunmaktadır.

Traditional and Complementary Medicine in Health and Diseases ve Sağlık Hizmetleri Dergi Editörlüğü, Tıp Fakultesi Dergi Yayın Kurulu, Sağlık Bakanlığı Kalite ve Performans ve evde sağlık hizmetleri, Oxiditave stress olmak üzere çok sayıda uluslarası dergide hakemlik ve danışmanlık yapmıştır. 1245 adet SSCI dergilerden atıf almış olup H indexi 20 dir. Geleneksel Tıp, Kalite akreditasyon; Kanserojenler ve antioksidanlar (kayısı, üzüm) konusunda çok sayıda uluslarası yayını ve bir adet Kitabı (sağlıklı yaşamın Sırları) ve kitap bölümü bulunmaktadır. Stres antioksidanlar Kayısı ve Kayısı çekirdeği kanser modelleri üzerinde bir çok çalışma yapmıştır. Ayrıca Sivil Toplum kuruluşlarından; Klinik Biyokimya uzmanlar derneği, Türk Biyokimya derneği üyesi, Beyazay derneği Malatya şubesi kurucu başkanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Malatya temsilciliği gibi sosyal faaliyetlerde bulunmuştur. Çok sayıda kongre ve sempozyuma konuşmacı olarak katılmış olup ulusal ve uluslarası kongre düzenleme ve bilimsel kurul üyelikleri yapmıştır. Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Dr. Ercan Karabulut ile evli olup Sıla, Öykü, Beren Nisa adlı üç kız çocuğu annesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir