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Uyuşturucu ticareti yapan 'Aysun abla' yakalandı

Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yapan ve alıcılara kendisini 'Aysun abla' diye tanıtan Hicret Y. (37) isimli kadın polis operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Hicret Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02 Kasım 2018 Cuma 09:59
Uyuşturucu ticareti yapan 'Aysun abla' yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini 'Aysun abla' olarak tanıttığı belirlenen Hicret Y., merkez Kocasinan ilçesine bağlı Hacısaki Mahallesi'ndeki evde yakalandı.

Tutuklandı

Hicret Y.'nin üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramalarda, 50 gram metamfetamin ile 10 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Hicret Y., Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi. Hicret Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:59
  1. Kayseri
  2. hicret
  3. Aysun abla
  4. uyuşturucu

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