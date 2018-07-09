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Ayşenur Bahçekapılı kimdir? Erdoğan'ın yeni kabinesinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesi son dakika olarak belli olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın yeni kabinesinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı mı oldu? Ayşenur Bahçekapılı kimdir?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:21
Ayşenur Bahçekapılı kimdir? Erdoğan'ın yeni kabinesinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesi son dakika olarak belli olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın yeni kabinesinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı mı oldu? Ayşenur Bahçekapılı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni sonrası saat 21:30’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri kamuoyuna açıklayacak.Türkiye yeni kabinesinin kimlerden oluşacağı merak edilirken, Ayşenur Bahçekapılı da yeni kabinede ismi geçenler arasında.

AYŞENUR BAHÇEKAPILI KİMDİR?

 AK Parti Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği yapan Ayşe Nur Bahçekapılı, aslen Trabzonlu’dur. 26 Kasım 1954’te Trabzon Maçka’da doğdu. Baba adı Hasan Şefik, anne adı Şahsene’dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Sosyal Demokrat Hareket Platformunda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev üstlendi. 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK PARTİ Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

Eğitimi ve Mesleki Kariyeri

 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukat olarak çalışmış, 1988-1992 yılları arasında Turgut Kazan’ın başkanlığı döneminde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. 1997-2005 yılları arasında Eralp Özgen ve Özdemir Özok’un başkanlıkları döneminde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

Siyasi Kariyeri

Sosyal Demokrat Halkçı Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. 2007 yılından itibaren İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçilmiştir. Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2009-2013 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilliği yapmış, Temmuz 2013-Haziran 2015 tarihlerinde TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2015-Haziran 2018 tarihleri arasında tekrar TBMM Başkanvekilliği görevini yürütmüştür.

 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:21
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