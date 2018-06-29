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Ayşenur Arslan bile CHP'lilere isyan etti! 'Çok özür dilerim ama...'

Koyu CHP'li Ayşenur Arslan, basın açıklaması için toplanan CHP'lilerin bir kağıdı bile okuyamamalarına tepki gösterdi.

29 Haziran 2018 Cuma 12:49

CHP'nin sözcülüğünü yapan Halk Tv'de program yapan Ayşenur Arslan'ı CHP'liler çıldırttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sözde tepki göstermek için toplanan CHP'liler bir türlü açıklama yapamayınca Arslan tepki gösterdi.

BU MUDUR MÜCADELE?

Bir türlü organize olamayan CHP'lilere ağzına geleni söyleyen Arslan "Bundan sonra ben başta -mış gibi yapmayacağım, siz de yapmayın. Buna CHP'lilerde dahil. Bakın bu tepki değil. Bu organizasyon değil. Çok özür dilerim ama değil. 81 ilde bir kağıttan bir şey okuyarak ne oluyor? Bu mudur mücadele yöntemi?" diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 12:49
  1. Halk Tv
  2. Chp
  3. Süleyman Soylu
  4. Ayşenur Arslan

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM9 sa önce
    Hanfendi niye etrafa saldırıpyakıp yıkmıyorsunuz, neden gezideki gibi ortalığa dökülüp sağa sola saldırmıyorsunuz, demek istiyor ama bir türlü diyemiyor
  • ARİF KARAHAN ARİF KARAHAN 10 sa önce
    Hanım efendi esas olan kağıttakini okuyamama değil, işin esası milleti okuyup anlayamamak gibi önemli bir hakikat var. Sümmün bükmün ümyun fehüm la yerciun...Allah ıslah etsin. İnşallah
  • Abdullah.Abdullah.9 sa önce
    Bu yaratık niye halen daha serbest?
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş11 sa önce
    ayşenur bu gün cuma. inceye telefon et her ne kadar seçimler bittiysede yenisi gelecek az kaldı ona söyle cuma namazına gitsin. yok öyle 5 köfte 125
  • Kayı Boyu IYIKayı Boyu IYI7 sa önce
    hadi sıkıyosa mış gibi yapma bakalım. hadiiiii hadiiiii haydeeeeee.
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