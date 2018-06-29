Ayşenur Arslan bile CHP'lilere isyan etti! 'Çok özür dilerim ama...'

CHP'nin sözcülüğünü yapan Halk Tv'de program yapan Ayşenur Arslan'ı CHP'liler çıldırttı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sözde tepki göstermek için toplanan CHP'liler bir türlü açıklama yapamayınca Arslan tepki gösterdi.

BU MUDUR MÜCADELE?

Bir türlü organize olamayan CHP'lilere ağzına geleni söyleyen Arslan "Bundan sonra ben başta -mış gibi yapmayacağım, siz de yapmayın. Buna CHP'lilerde dahil. Bakın bu tepki değil. Bu organizasyon değil. Çok özür dilerim ama değil. 81 ilde bir kağıttan bir şey okuyarak ne oluyor? Bu mudur mücadele yöntemi?" diye konuştu.