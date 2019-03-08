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Ayşen Zeybekci’den Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına çelenk

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AK Parti’li kadınlarla birlikte Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına çelenk bıraktı.

08 Mart 2019 Cuma 14:56
Ayşen Zeybekci’den Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına çelenk

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AK Parti’li kadınlarla birlikte Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına çelenk bıraktı.


Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ve il kadın kolları üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AK Parti’li kadınlarla birlikte Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına çelenk bıraktı.



"Kadınların tek isteği var; hak ettiği yerde olmak


Ayşen Zeybekci, “Başta İzmirli kadınlarımız olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Böyle anlamlı bir günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yetiştiren annesinin mezarı başında olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Kadınların tek isteği var; hak ettiği yerde olmak. Bu anlamda yapılan çalışmaları çok önemsiyorum ve destekliyorum. Kadınların hak ettiği yerde olması için gereken tüm çalışmaların da arkasındayız” dedi.


AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Bütün günler kadınlarımızın. Kadınlar bir gün değil her gün kıymetli. Hem siyasette hem aktif hayatta daha da sesimizi duyurabileceğimiz, demokratik bir şekilde ülkemizde hizmet edeceğimiz ortamları zaten 16 yıldır çok şükür hükümetimizle birlikte yaşadık, yaşıyoruz. Bu devamlılığın gelmesi için herkesten aynı istikrarı bekliyoruz” diye konuştu.



"Kadınlarımız vahim hadiselere tanıklık etti"


AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise şunları söyledi:


"AK Parti hükümetleri, ülkemizde birçok alanca milat niteliğinde adımlar atmıştır. Ülkemizde kadınlarımız ne yazık ki daha önceki dönemlerde özgürlüklerine pranga vuran vahim hadiselere tanıklık etmiştir. Acı ve zulüm içinde geçen bu yıllarda başörtülü kızlarımızın eğitim almalarının engellenmesi, okuldan, sosyal alanlardan ve iş hayatından soyutlanması toplumumuzda ağır yaralar açmıştır. Ancak dünyanın en sabırlı, vefakar, cefakar kadını isyan etmemiş, yapılanları sineye çekmiş, sabretmiş ve tepkisini ak kadroları destekleyerek demokratik yollardan dile getirmiştir.”

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:56
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