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Ayşen Gruda öldü mü? Ayşen Gruda'nın son durumu

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak tedavi altına alınan emektar oyuncu Ayşen Gruda'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

18 Aralık 2018 Salı 12:14
Ayşen Gruda öldü mü? Ayşen Gruda'nın son durumu

Şiddetli mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılanAyşen Gruda’nın tedavisine Kağıthane Derindere Hastanesi’nde devam ediliyor. 74 yaşındaki usta oyuncunun son durumunu doktorları açıkladı.

Uzman Dr. Ergün Kasapoğlu, ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın durumunun daha iyi olduğunu ve yoğun bakımdan çıkartılarak normal serviste tedavisine devam edileceğini açıkladı. Kasapoğlu, Gruda'nın bilincinin açık olduğunu, konuşabildiğini ve gazetesini okuyabildiğini söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:14
  1. Ayşen Gruda
  2. Ayşen Gruda öldü mü?
  3. Ayşen Gruda hangi hastanede yatıyor

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