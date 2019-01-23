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Ayşen Gruda'nın vefatı

Usta sanatçının vefatının ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Gruda'nın yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileyerek, üzüntülerini dile getirdi

23 Ocak 2019 Çarşamba 19:41
Ayşen Gruda'nın vefatı

İSTANBUL (AA) - Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat etti.

Usta sanatçının vefatının ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Gruda'nın yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileyerek, üzüntülerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, "Sinema ve tiyatro tarihimizde iz bırakan usta oyuncu Ayşen Gruda aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da hesabından, "Türk sinemamızın ve tiyatromuzun duayenlerinden değerli sanatçımız Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim." mesajını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da resmi Twitter hesabından Gruda'nın vefatını paylaşarak, baş sağlığı dileğinde bulundu.

Tarkan da instagram hesabından baş sağlığı dileyerek, "Bir yıldız daha kaydı. Her zaman sevgiyle anacağımız ve hiç unutmayacağımız Ayşen Gruda nurlar içinde yatsın." dedi.

Komedyen Cem Yılmaz da "Kıymetli ustamız Aysen Gruda Ablamızın mekanı cennet olsun. Sevenlerinin başı sağolsun." mesajını paylaştı.

Şarkıcı Kenan Doğulu da paylaşımında Gruda'nın saygıdeğer, dürüst ve kültürlü bir sanatçı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçmişimin en güzel filmlerinden sıcacık bir çehre. Zamana karşı durmak imkansız. Değerli ustalarımızı birer birer kaybederken onların temsil ettiği değerleri unutmamamız dileğiyle. Huzur içinde uyu sevgili Ayşen Gruda."

Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan da instagram hesabından "Bizim en güzel akrabamız olmayı başarmış bir usta. Memleket tarihine atılmış güler yüzlü, büyük bir imza. Hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da "Ayşen Gruda nurlar içinde yat... Senin filmlerini izleyerek büyüdük ve çok sevdik seni. Allah cennetine kabul etsin. Başımız sağolsun." dedi.

Komedyen ve oyuncu Ata Demirer de "Mutluluğumuz gülen yüzümüzün sebebi, nur içinde yat. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve yakınlarına sabır dilerim." mesajını yazdı. ‬

Gruda'nın arkadaşı oyuncu Nilgün Belgün de instagram hesabından hayata mizahla bakan insanların geride güzel izler bıraktığına dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Canım Ayşenim ne çok çalıştık birlikte, ne çok anı paylaştık... Özü, sözü bir, dimdik duruşunla, şahane oyunculuğunla, yüzlerimizi hep gülümseterek ayrıldın aramızdan. Seni hiç unutmayacağım. Yaşadıklarımız, birlikte tiyatroda, show dünyasında geçirdiğimiz günler, geceler dün gibi aklımda kalacak hep. Devekuşu Kabare'de 'Haneler' oyunundan ayrıldığın için senin rollerini oynayarak ilk profesyonel oyunculuğa adım attığım andan itibaren arkadaşımdın benim. Beni tek tek o roller için nasıl çalıştırdığını unutmam mümkün mü ? Yani 1976 yılından bu yana hiç kırılmadan sevgiyle geçen dostluk yılları. Çok üzgünüm Ayşenim çok..."





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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 19:41
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