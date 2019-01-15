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Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Yoğun bakımda tedavisi süren 74 yaşındaki oyuncu Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

15 Ocak 2019 Salı 21:02
Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Oyuncu Ayşen Gruda'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Derindere Hastanesi'nden yapılan yapılan açıklamada, sanatçının tedavisine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazı desteğiyle devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yanlış duyumları lütfen dikkate almayınız. Sağlık durumu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Ayşen Gruda, mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık'ta yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:02
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