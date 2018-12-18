Ayşen Gruda'nın sağlık durumu

İSTANBUL (AA) - Dahiliye Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, Ayşen Gruda'yı, cuma günü hastaneye geldiğinde kan değerlerinden dolayı yoğun bakıma aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 ünite kan transfer ettik. Bundan sonra durumu stabil olduğundan dolayı servise alma ihtimalimiz var. Kan değerleri 3-4 gündür daha stabil seyrediyor fakat önceki hastalığı olan pankreas kanserinden dolayı genel durumu bozuk. Bununla ilgili de medikal tedavisi devam etmekte." dedi.



Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi Başhekimi ve ilgili doktorlar, sanatçının sağlık durumu hakkında basın açıklaması yaptı.

Başhekim Kasapoğlu, dün Gruda'nın sağlık durumu hakkında kısa bir bilgi aktardıklarını fakat çıkan spekülatif haberlerden dolayı tekrar açıklama yapma ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

- Kan değerleri yükseldi

Gruda'nın cuma günü saat 18.30 civarında mide kanaması şikayetiyle hastaneye geldiğini aktaran Kasapoğlu, "Kan değerleri çok düşüktü ve yoğun bakıma aldık. 5 günlük takip sonrasında bugün genel durumu daha iyi. Yaklaşık 3 ünite kan transfer ettik. Bundan sonra durumu stabil olduğundan dolayı servise alma ihtimalimiz var. Kan değerleri 3-4 gündür daha stabil seyrediyor fakat önceki hastalığı olan pankreas kanserinden dolayı genel durumu bozuk. Bununla ilgili de medikal tedavisi devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, sanatçının hemoglobin değerinin geldiğinde 4 civarında olduğunu, son kontrollerde ise 10'a kadar yükseldiğinin gözlediğini bildirdi.

Gruda'nın yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü pankreas kanserinin karaciğere sıçradığını aktaran başhekim, "Yaklaşık 7-8 cm çapında pankreasta kitle mevcut. Bir de yaygın karaciğer metastazı mevcut. Bununla ilgili medikal tedavisi devam edecek." diye konuştu.

- Ameliyat ya da kemoterapi düşünülmüyor

Kasapoğlu, tecrübeli sanatçının şu an hayati tehlikesinin bulunmadığına vurgu yaparak, beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşandığını ve şu anda damardan beslendiğini ifade etti.

Kanserin ilerlemiş pankreas kanseri olarak kabul edilen 4. evrede olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, ameliyat ya da kemoterapinin düşünülmediğini, sadece destek sağladıklarını aktardı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Görkem Gökçelioğlu da Ayşen Gruda'nın pankreas kanseri nedeniyle yaklaşık bir yıldır hastanenin takipli hastası olduğunu belirtti.



Gruda'nın şuuru açık ve keyfinin yerinde olduğunun altını çizen Gökçelioğlu, bundan sonrası için net bir şey söyleyemeyeceklerini, Gruda'nın inatçı bir şekilde hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

- Durumu bir hafta içerisinde netliğe kavuşacak

Gruda'nın doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe ise şu aşamada pankreasa yönelik bir girişim düşünmediklerini ve ilaçlarla genel durumu toparlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Karatepe, hastanede beslenmesini de düzeltip evine çıkarmayı düşündükleri Ayşen Gruda'nın durumunun bir hafta içerisinde netliğe kavuşabileceğini aktardı.



