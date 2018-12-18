THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ayşen Gruda'nın sağlık durumu

Dr. Ergün Kasapoğlu:- "Kan değerleri 3-4 gündür daha stabil seyrediyor fakat önceki hastalığı olan pankreas kanserinden dolayı genel durumu bozuk"- "Yaklaşık 7-8 cm çapında pankreasta kitle mevcut. Bir de yaygın karaciğer metastazı mevcut. Bununla ilgili medikal tedavisi devam edecek"

18 Aralık 2018 Salı 12:22
Ayşen Gruda'nın sağlık durumu

İSTANBUL (AA) - Dahiliye Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, Ayşen Gruda'yı, cuma günü hastaneye geldiğinde kan değerlerinden dolayı yoğun bakıma aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 3 ünite kan transfer ettik. Bundan sonra durumu stabil olduğundan dolayı servise alma ihtimalimiz var. Kan değerleri 3-4 gündür daha stabil seyrediyor fakat önceki hastalığı olan pankreas kanserinden dolayı genel durumu bozuk. Bununla ilgili de medikal tedavisi devam etmekte." dedi.

Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi Başhekimi ve ilgili doktorlar, sanatçının sağlık durumu hakkında basın açıklaması yaptı.

Başhekim Kasapoğlu, dün Gruda'nın sağlık durumu hakkında kısa bir bilgi aktardıklarını fakat çıkan spekülatif haberlerden dolayı tekrar açıklama yapma ihtiyacı hissettiklerini söyledi.

- Kan değerleri yükseldi

Gruda'nın cuma günü saat 18.30 civarında mide kanaması şikayetiyle hastaneye geldiğini aktaran Kasapoğlu, "Kan değerleri çok düşüktü ve yoğun bakıma aldık. 5 günlük takip sonrasında bugün genel durumu daha iyi. Yaklaşık 3 ünite kan transfer ettik. Bundan sonra durumu stabil olduğundan dolayı servise alma ihtimalimiz var. Kan değerleri 3-4 gündür daha stabil seyrediyor fakat önceki hastalığı olan pankreas kanserinden dolayı genel durumu bozuk. Bununla ilgili de medikal tedavisi devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, sanatçının hemoglobin değerinin geldiğinde 4 civarında olduğunu, son kontrollerde ise 10'a kadar yükseldiğinin gözlediğini bildirdi.

Gruda'nın yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü pankreas kanserinin karaciğere sıçradığını aktaran başhekim, "Yaklaşık 7-8 cm çapında pankreasta kitle mevcut. Bir de yaygın karaciğer metastazı mevcut. Bununla ilgili medikal tedavisi devam edecek." diye konuştu.

- Ameliyat ya da kemoterapi düşünülmüyor

Kasapoğlu, tecrübeli sanatçının şu an hayati tehlikesinin bulunmadığına vurgu yaparak, beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşandığını ve şu anda damardan beslendiğini ifade etti.

Kanserin ilerlemiş pankreas kanseri olarak kabul edilen 4. evrede olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, ameliyat ya da kemoterapinin düşünülmediğini, sadece destek sağladıklarını aktardı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Görkem Gökçelioğlu da Ayşen Gruda'nın pankreas kanseri nedeniyle yaklaşık bir yıldır hastanenin takipli hastası olduğunu belirtti.

Gruda'nın şuuru açık ve keyfinin yerinde olduğunun altını çizen Gökçelioğlu, bundan sonrası için net bir şey söyleyemeyeceklerini, Gruda'nın inatçı bir şekilde hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

- Durumu bir hafta içerisinde netliğe kavuşacak

Gruda'nın doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe ise şu aşamada pankreasa yönelik bir girişim düşünmediklerini ve ilaçlarla genel durumu toparlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Karatepe, hastanede beslenmesini de düzeltip evine çıkarmayı düşündükleri Ayşen Gruda'nın durumunun bir hafta içerisinde netliğe kavuşabileceğini aktardı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:22
  1. Ayşen Gruda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsung, İstanbul Havalimanı'na SMART Signage sistemini kurdu
    1. Samsung, İstanbul Havalimanı'na SMART..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. Türkiye E-Spor Federasyonundan önemli..
    4. Otobüs, gazi ve avukatlara çarptı: 3..
    5. Murat Özdemir'den pişkin savunma!..
    6. Spot piyasada elektrik fiyatları
    7. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    8. Deklanşörlere fair play için basılacak
    9. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    10. İran'ın ikinci yaptırımlardan önceki..
    11. Sarhoş sanılan kişinin kafasından..
    12. 6 çocuk babasıydı... Gözyaşları içinde..
    13. Cenevre'deki Suriye konulu bakanlar..
    14. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    15. Eski HDP'li vekil gözaltına alındı
    16. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    17. FETÖ'nün firari "askeri öğrenci..
    18. Mevlana Celalettin Rumi Ertuğrul Gazi..
    19. MESKİ açıkladı! 48 saat su kesintisi..
    20. Hepsiburada'dan "Modanın Yıldız..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...