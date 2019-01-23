0553 313 94 23

Ayşen Gruda'nin cenazesi 25 Ocak'ta toprağa verilecek

Ünlü sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:14
Ayşen Gruda'nin cenazesi 25 Ocak'ta toprağa verilecek

İSTANBUL (AA) - Türk sinemasının ve tiyatrosunun önemli isimlerinden Ayşen Gruda, son yolculuğuna 25 Ocak Cuma günü uğurlanacak.

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayata veda eden usta sanatçı için 25 Ocak'ta öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Ayşen Gruda'nın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- "Acılı bir gün"

Derindere Hastanesi Başhekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gruda'nın yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında olduğunu hatırlattı.

Kasapoğlu, Gruda'nın, iki gündür genel durumunun kötüleşmesi üzerine tansiyonunun çok düşük seyrettiğini anlatarak, "Tüm müdahalelere rağmen cevap alamadığımız Ayşen Hanım'ı 13.45'te kaybetmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 1,5 yıldır kendisini ileri evre pankreas kanseri nedeniyle takip etmekteydik. Pankreas kanserinin ileri evresinden olmasından dolayı kendisini kaybettik. Yaklaşık 20 gündür solunum cihazında, solunum yetmezliğinden dolayı da yoğun bakımda takipteydi." diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Dr. Görkem Gökçelioğlu da herkes için acılı bir gün olduğunu dile getirerek, "Ayşen Hanım'ın vefatıyla beraber hepimizin ailesinden bir cenaze çıkmış gibi. Hepimiz çok üzgünüz. Bizim içimiz şu açıdan rahat, burada tıbbın en ileri ve en güncel şekliyle Ayşen Hanımı tedavi etmeye çalıştık. Yoğun bakımda son bir aydır takip ediyoruz. En iyisi, bu dönemi neredeyse hiç ağrı çekmeden, son döneme kadar şuuru açık bir şekilde tamamladı. Ancak hepimiz çok üzgünüz." dedi.

- "Hepimizin annesi aramızdan ayrıldı"

Sanatçının torunu Emre Gruda ise kelimelerin boğazında düğümlendiğini ve çok zor olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye için gerçekten çok önemli bir değer anneannem. Hepimizin annesi aramızdan ayrıldı. Hepimize sevgiyi, insanlığı ve pek çok nesle pek çok güzel şeyi anlatmış bir insan. Kendi de hep bunu derdi, 'Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir.' Cuma günü öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Camisi'nde defnedeceğiz."

Hastane personeline teşekkür eden torun Gruda, yoğun bakımdayken durumunun pek iyi olmadığının altını çizerek, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Son döneme kadar bilinci açıktı. Hiç acı çekmedi. Geçmişten, hayatımızdan bahsettik. Güzel şeylerden muhabbet ettik. Her zaman güçlü durmak hakkında konuştuk. Zaten güçlü ve sert bir kadındı. İnsan gibi bir insan, gerçek bir sanatçıydı. Kendi sanat hayatımda ondan çok şey öğrendim, ona çok şey borçluyum. Hepimizin başı sağ olsun. Türk halkının başı sağ olsun.

İlginç hissediyorum, gerçekten kendimi ilginç hissediyorum. Hepimiz için büyük bir değer benim anneannem, Türk halkının annesi. Yani her evden her aileden biri eksildi. Onu istediği gibi uğurlayacağız. Yakındık, çok iyi dosttuk. Özellikle sanat, insanlık ve ahlak adına çok şey öğretti bana."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:14
  1. Ayşen Gruda
  2. sinema
  3. tiyatro
  4. Vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü'nde vinç devrildi
    1. Beylikdüzü'nde vinç devrildi
    2. MS hastalığı nedir? MS hastalığının..
    3. Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye..
    4. Halka yeni bölüm fragmanı yayınlandı..
    5. Ordu'da silahlı kavga: 3 yaralı
    6. Maçın ardından
    7. Midyat'ta 32 yıl önce şehit edilen 11..
    8. Evsiz kadına tecavüz edip, eşyalarını..
    9. Grip mi? Nezle mi? Griple nezle..
    10. Şanlıurfa'da kanocu sayısı arttı
    11. Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in..
    12. Müjdat Gezen'in avukatından açıklama:..
    13. "Yüzyılın anlaşması İslam ümmetini..
    14. Altun: "ABD, Suriye'deki güçlerinin..
    15. Kocaeli'de cinayet
    16. Fernandao transferi resmen açıklandı!..
    17. Kılıçdaroğlu'ndan "Ayşen Gruda"..
    18. GÜNCELLEME - Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    19. Engelli öğretmen başvuruları başladı..
    20. İzmir'de sağanak
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti