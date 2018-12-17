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Ayşen Gruda öldü mü? Ayşen Gruda'nın doktoru açıklama yaptı

Sinema sanatçısı Ayşen Gruda'nın doktoru Ergün Kasapoğlu, Gruda'nın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:22
Ayşen Gruda öldü mü? Ayşen Gruda'nın doktoru açıklama yaptı

Şiddetli mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ayşen Gruda’nın tedavisine Kağıthane Derindere Hastanesi’nde devam ediliyor.

10 gündür hastanede tutulan sanatçının sağlık durumuyla ilgili son açıklama yapıldı. Uz.Dr. Ergün Kasapoğlu, tedavinin bir süre daha devam edeceğini söyledi: “Sanatçımız mide kanaması şüphesi ile geldiği hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonrasında kan değerlerinin dengelenmesi amacıyla kan verildi. Şu an için durumu stabil, odasında dinleniyor ve tedavisi devam ediyor. Yakın bir süreçte taburcu olmasını öngörmüyoruz.”

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:22
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