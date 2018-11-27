Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olaylarla ilgili dava

ANKARA (AA) - Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan olaylarla ilgili 19 sanığın, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 19 sanık ve avukatları ile müşteki Aysel Tuğluk'un avukatları katıldı.

Hakim Gülsüm Soylu Ünver, Aysel Tuğluk'un sanıklardan şikayetçi olduğunu ve katılma talebinin bulunduğu dilekçenin mahkemeye intikal ettiğini belirtti.

Duruşmada, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Faik Özgür Erol, "tanık" olarak beyanda bulundu.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme, Aysel Tuğluk'un suçtan zarar görmüş olması ihtimali ile inanç, düşünce ve kanaatlerinin engellenmesi suçundan katılma talebinin kabulüyle duruşmayı erteledi.

Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un 13 Eylül 2017'deki cenaze töreninde yaşanan olaylarla ilgili 19 sanık hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.