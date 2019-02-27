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Aysel Kandemir kimdir nerelidir? PTT Genel Müdürü Aysel Kandemir hangi görevlerde bulundu?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in görevden alındığı, yerine Bilgi Teknolojileri Kurumundan Aysel Kandemir'in getirildiği bildirildi. Aile Bakanlığı Müsteşarlığı görevini de yapan Aysel Kandemir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı görevine getirilmişti. Peki PTT Genel Müdürü olan Aysel Kandemir kimdir? Aysel Kandemir nereli ve kaç yaşında? Aysel Kandemir hangi görevlerde bulundu?

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:53
Aysel Kandemir kimdir nerelidir? PTT Genel Müdürü Aysel Kandemir hangi görevlerde bulundu?

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in görevden alındığı, yerine Bilgi Teknolojileri Kurumundan Aysel Kandemir'in getirildiği bildirildi. Aile Bakanlığı Müsteşarlığı görevini de yapan Aysel Kandemir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı görevine getirilmişti. Peki PTT Genel Müdürü olan Aysel Kandemir kimdir? Aysel Kandemir nereli ve kaç yaşında? Aysel Kandemir hangi görevlerde bulundu?

Aysel Kandemir kimdir?

1970 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi’nde Hukuk alanında yüksek lisansını tamamladı. İngiltere’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Colorado Üniversitesi’nde yüksek lisans programında eğitimler aldı.

İş hayatına PTT Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda başladı. Türk Telekomünikasyon A.Ş’de uluslararası projelerin yönetiminde görev aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda çeşitli kademelerde görev yaptı. Uluslararası kuruluşlar bünyesinde çok sayıda konferans ve toplantılarda ülkemizi temsil etti. Brüksel’de Avrupa Birliği aday ülke müzakereleri ve komite çalışmalarında görev aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda son olarak Kurum Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1 Ağustos 2017 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. Evli ve iki çocuk annesi olan Aysel KANDEMİR, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. 

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:53
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