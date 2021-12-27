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Yerel Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü
Yerel

Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü

Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 11:02:00 - 2021-12-27 11:06:38
Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından öldürüldü

Ablasını bıçaklayarak öldüren Ali Nazım Taşkın gözaltına alındı

Erzincan’da,  36 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşegül Taşkın,  bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 28 kardeşi Ali Nazım Taşkın tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece, merkez Yenimahalle 301 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Gaziantep’in Nizip ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Ayşegül Taşkın, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan kardeşi Ali Nazım Taşkın’ı hastanede tedavi görmeye ikna etmek için memleketi Erzincan’a geldi. Oturdukları dairede anne ve babası uyurken kardeşiyle tekrar konuşan Ayşegül Taşkın, bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.

 

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