Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar’ın cezası belli oldu mu?

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan ve 2'si polis 12 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili soruşturmada oyuncu Ayşegül Çınar'ın 6 yıla kadar, arkadaşı Furkan Çalıkoğlu ise 22 yıl 1 aya kadar hapsi istendi. Peki Ayşegül Çınar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ayşegül Çınar kimdir?

Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Yahudi sermayalı Fox Tv'deki sözde bir dizide Lila karakterini canlandırdı. Ayşegül Çınar, bazı tiyatro oyunlarında da yer almıştı. 2015 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Ulan İstanbul' adlı dizide oynadı. 2019 yılında 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' adlı filmde oynadı.

Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu davası iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen iddianamede, Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu “şüpheli" sıfatıyla, aralarında polis ve otel görevlilerinin yer aldığı 14 kişi de “müşteki" sıfatıyla yer aldı.

İddianameye göre, restoranda yemek yiyip alkol alan şüphelilerden Furkan Çalıkoğlu telefonla konuştuğu kişiye yüksek sesle hakaret ve tehdit yağdırdı, diğer müşteriler de bu durumdan rahatsız oldu. Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri, rahatsızlık yarattığı için Furkan Çalıkoğlu'ndan dışarı çıkmasını istedi. Ancak Çalıkoğlu, “Kimse beni buradan çıkaramaz" diyerek güvenlik görevlilerine küfürler savurmaya başladı.

Ayşegül Çınar ne dedi?

Olay yerine gelen polisin Furkan Çalıkoğlu'nu gözaltına almasına sinirlenen Ayşegül Çınar, “Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara'daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım" dediği öğrenildi.