Ayşe teyzenin kaymakamla görüşme isteği gerçekleşti

Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, kendisini görmek istediğini öğrendiği Ayşe Gümüş isimli vatandaşı kırmayarak ziyaret etti.

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen ’Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında yaşlılara, kimsesizlere ve engellilere yönelik yardımlar gerçekleşiyor. Yardıma muhtaç kişilerin yüzlerini güldüren projede Aşağı Kavacık Mahallesi’nde ikamet eden Ayşe Gümüş adlı yaşlı kadın, tek isteğinin kaymakamı görmek olduğunu söyledi. İlçe kaymakamını çok sevdiğini aktaran Gümüş, "Bana kaymakamımızın çok faydası dokundu, Allah ondan razı olsun. Şuan tek isteğim onunla görüşmek" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Olum ve Nallıhan Kaymakamlığı Proje Koordinatörü İbrahim Elagöz ile birlikte yaşlı kadını ziyaret etti. Ziyarette Ayşe Gümüş ile yakında ilgilenen Kaymakam Kahraman, yaşlı kadının tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Olum ise, "Devletimizin verdiği imkanları en iyi şekilde kullanarak hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.