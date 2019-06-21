Ayşe Teyze’den gençlere nasihat; Sigortasız çalışmayın

Aydın’da yıllarca çeşitli yerlerde çalışan 60 yaşındaki Ayşe Görmez, emeklilik beklerken hiç sigortası olmadığını öğrenenince köyüne geri dönüp yeniden çalışmaya başladı. Artık emeklilik umudu kalmadığını belirten 60 yaşındaki Ayşe Görmez, şimdi köyde hayvan bakıp çiftçilik yaparak ekmeğini kazanmaya çalıştığını belirtti.

Aydın merkezde 1992 yılından 20015 yılına kadar çeşitli yerlerde çalıştığını belirten Ayşe Görmez, gençlerin çalıştıkları iş yerlerinde mutlaka sigortalarını kontrol etmelerini tavsiye etti. 60 yaşına kadar emeklilik hayaliyle çalıştığını belirten Ayşe Görmez, “Aydın merkezde yaklaşık 23 yıl çalıştıktan sonra emeklilik hayali ile köyüm olan Koçarlı Halilbeyli’ye geri döndüm.Emekli olmak için günlerimi sordurduğumda yıllar önce Bodrum’da aşçılık yaptığım döneme ait az bir sigortam çıktı.Başka hiç sigortam olmayınca köyümde hayvancılık yapmaya başladım. İhtiyarladıktan sonra çalışmak zor oluyor. Gençler gençlik yıllarında çalışsın. Ancak sigortalarını mutlaka kontrol etsinler” diye konuştu.