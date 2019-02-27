0553 313 94 23

Ayşe Opereti "perde" dedi

Türk müziği motiflerini çağdaş müzik armonisiyle birleştiren, geleneksel dans figürlerinin yanı sıra yazıldığı dönemin popüler danslarına da yer veren eser, ilk kez DOB sahnesine çıktı - Kapalı gişe oynayan eser, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan:"Temsil hem geçmişimize sahip çıkmak, 90 yıl önce atılmış bir adımı 90 yıl sonra gün yüzüne çıkarmak hem de Türk operası markasını yaratmak için çok önemliydi"

27 Şubat 2019 Çarşamba 23:59
Ayşe Opereti "perde" dedi

ANKARA (AA) - Devlet Opera ve Balesinin (DOB) repertuvarına ilk kez giren Ayşe Opereti izleyiciyle buluştu.

Muhlis Sebahattin'in 1920'lerde kaleme aldığı, prömiyeri 1929'da Samsun'da yapılan eser, 90 yıl sonra Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçılarınca Opera Sahnesi'nde sergilendi.

Romantik bir aşk hikayesini köy-şehir senteziyle anlatan eserde, geleneksel dans figürlerinin yanı sıra çarliston, tango ve vals gibi dönemin popüler danslarına da yer verildi.

Rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan'ın, koreografisini Deniz Alp'in yaptığı eserde, koroyu Giampaolo Vessella, orkestrayı ise Murat Cem Orhan yönetti.

"Ahmet" rolüne Şenol Talınlı, "Ayşe" rolüne ise Tuba Mankal Dekak'ın hayat verdiği eserde, diğer başrolleri Selva Erdener, Ezgi Karakaya, Emrah Sözer, Bülent Ateşoğlu ve Yiğitcan Tatlıoğlu paylaştı.

Müzik düzenlemelerini Yusuf Yalçın'ın yaptığı eserde, kostümler Aydan Çınar, dekorlar Adnan Öngün, ışık ise Fuat Gök tarafından tasarlandı.

Kapalı gişe oynayan eser, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

- "Hedef, Türk operası markasını yaratmak"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, çok güzel bir temsil olduğunu belirterek, duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.

Sanatçılardan yaratıcı ve teknik ekibe kadar herkesin özveriyle çalıştığını vurgulayan Karahan, "Ankara Operasının bütün çalışanlarıyla gurur duyuyorum. Böyle sanatçı arkadaşlara sahip olduğum için çok mutluyum." dedi.

Murat Karahan, seyircinin eseri dakikalarca ayakta alkışladığına işaret ederek, "Temsil hem geçmişimize sahip çıkmak, 90 yıl önce atılmış bir adımı 90 yıl sonra gün yüzüne çıkarmak hem de Türk operası markasını yaratmak için çok önemliydi." diye konuştu.

Duayen besteci Muammer Sun'un da temsili izlediğini ifade eden Karahan, "Değerli hocamız 'Eseri tozlu raflardan çıkarıp opera repertuvarına kazandırdın ve Türk operası, Türk müziği adına önemli bir adım attın' dedi. Hocamızdan bunları duymak çok değerliydi." ifadelerini kullandı.

Murat Karahan, asıl hedeflerinin dünyaca tanınan ve saygı duyulan bir Türk operası markası yaratmak olduğunu vurgulayarak, "Bu bir başlangıç. İlerdeki büyük hedeflerimiz için attığımız ufak ufak adımlar." şeklinde konuştu.

Ayşe Opereti, 9 Mart Cumartesi günü de izleyiciyle buluşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 23:59
  1. ayşe opereti
  2. DOB
  3. prömiyer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pekyatırmacı’dan esnaf ziyareti
    1. Pekyatırmacı’dan esnaf ziyareti
    2. Akşehir Belediyesi'ne bir ödül daha
    3. Azmi Ekinci’den ‘işler kolaylaşacak’..
    4. “Sokak” operasyonlarında 27 kg..
    5. Şişli’de maaşlarını alamayan işçiler..
    6. ‘Netanyahu'nun günleri sayılı olabilir!’
    7. Medeniyet okulu projesinde yarışma..
    8. Altındağ Belediyesi'nden rekor açılış
    9. "Hizmete, bekaya dikkat ederek oyunuzu..
    10. El ve ayakların çok üşümesine dikkat!..
    11. Bursa'da "Küllerin Arasından" oyunu..
    12. Tren kazasında ‘darbeci Sisi’ ayrıntısı!
    13. İstanbul’da dolu etkili oluyor
    14. Putin ve Netenyahu anlaştı: Yabancı..
    15. Tekerlekli sandalyedeki engellinin..
    16. Iraklı vekil: Bağdadi, ABD korumasında..
    17. "Mısır'daki tren kazasının nedeni,..
    18. Yeni Malatyaspor penaltılarla tur atladı
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Şubat 2019
    20. Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret
    21. Ayşe Opereti "perde" dedi
    22. Ergenlik sivilcesi nedir? | Ergenlik..
    23. Maçın ardından
    24. Tamer Tuna: "Bugün sahadan kazanarak..
    25. Marmaris adayı Yazıcı, Bozburun’da..
    26. Antalya-Konya karayolunda ulaşıma kar..
    27. Aydın’ın sultanları tarih yazıyor
    28. Ödemiş’te soba zehirlemesi
    29. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza:..
    30. Brüksel Temyiz Mahkemesi, DEAŞ’lıların..
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na tokat gibi sözler
    Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na tokat gibi sözler

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Uyumadan önce yatağınızın altına soğan koyarsanız...
    Uyumadan önce yatağınızın altına soğan koyarsanız...
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü