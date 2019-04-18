Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anıtkabir’de

Kızılcahamam Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Anıtkabir ziyareti ve resmi programı gerçekleştirdi.

Kızılcahamam Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, geleneksel hale getirdiği ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Anıtkabir ziyareti ve resmi programını gerçekleştirdi. Turizm Haftası ve mezuniyet programı kapsamında 17 Nisan günü saat 10.30’da Okul Müdürü Handan Arslan’ın heyet başkanı olarak çelenk koyduğu törende, Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir’deki törenin ardından saat 14.00’te öğrenci velilerinin de hazır bulunduğu okuldaki mezuniyet programına geçildi.Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Temsili diplomalar verildi. Mezun öğrenciler adına konuşmayı, okul birincisi Recep Mercan yaptı. Müdür Yardımcısı Mustafa Çelebi’nin yaptığı veda konuşmasının ardından ise 11 ve 12. sınıflar arasında devir teslim töreni yapıldı.

Okul birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması ve keplerin fırlatılmasıyla devam eden tören, tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin katıldığı veda yemeğiyle son buldu.