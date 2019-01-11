Ayşe Begüm Onbaşı Onur Ödülü aldı

İSTANBUL (AA) - Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreni’nde Onur Ödülü aldı. Genç yaşına rağmen 100’den fazla madalya kazanan Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Red Bull açıklamasına göre, Türkiye’nin gelecek vadeden sporcuları arasında üst sıralarda yer alan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Son olarak Eylül ayında Tunus’ta düzenlenen Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Onbaşı, 17’ ncisi düzenlenen Yılın Yıldızları Ödülleri Töreni’nde Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Onbaşı ödüle ilişkin, "Beni bu ödüle layık gördükleri için çok mutlu oldum. Bu sene dünya çapında çok önemli yarışlara katılacağım. Elimden gelenin en iyisi yapıp altın madalyaları tekrar ülkemize kazandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.





- Dünya Şampiyonluğu unvanının yanına Avrupa Şampiyonluğunu da eklemişti





Açıklamada verilen bilgilere göre, spor kariyerine Manisa’da devam eden Onbaşı, 2015’te Meksika’da gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda 12-14 yaş grubunda dünya üçüncüsü olduktan sonra 2016’da Güney Kore’de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda 15-17 yaş grubunda altın madalya ile ülkemize dönmüştü.

Yurt içi ve yurt dışında katıldığı turnuvalarda 100’ün üzerinde madalya kazanan Red Bull sporcusu, İtalya’da düzenlenen Avrupa Aerobik Şampiyonası’nda da altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonluğu unvanının yanına Avrupa Şampiyonluğunu da eklemişti.