Ayşe Ayşin Işıkgece kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımıcısı Ayşe Ayşin Işıkgece görevden mi alındı?

Ayşe Ayşin Işıkgece hayatı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece görevinden alındı. Peki Ayşe Ayşin Işıkgece kimdir? Ayşe Ayşin Işıkgece nereli? Ayşe Ayşin Işıkgece hangi görevlerde bulundu? İşte Ayşe Ayşin Işıkgece'nin hayatı, biyografisi...

Ayşe Ayşin Işıkgece kimdir?

1968 yılında Ankara'da doğdu. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesinde MBA tamamladı.

İş hayatına 1991-1995 yılları arasında GİMA A.Ş'de Satın Alma Asistanı olarak başladı. 1996-2016 yılları arasında Metro Cash & Carry'de Satın Alma Asistanı olarak başladığı görevini taze ürünlerden sorumlu Satın Alma Grup Müdürü olarak 2016 yılında tamamladı. 2016-2018 yılları arasında ise CarrefourSA'da İcra Kurulu Üyesi ve Satın Almadan Sorumlu (gıda) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 18 Ağustos 2018 tarihinde TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Işıkgece, iki yılı aşkın bir süredir bu görevini yürüttü. 8 Ocak 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Birçok tarımsal proje geliştiren Ayşe Ayşin Işıkgece özellikle "Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi"ne imza atarak bu çalışma sonucunda 10'dan fazla ödülü Metro Cash & Carry'e kazandırdı. Bu proje aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından "Yerel Değerlere En Çok Sahip Çıkan Market" alanında ödüle layık görüldü. İyi derecede İngilizce bilen Işıkgece evli ve bir çocuk annesidir. 8 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcısı görevinden alındı.