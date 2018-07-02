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Ayşe Arman'ın 'pes' dedirten sahteliği!

Yazdığı müstehcen yazılarla bilinen Hürriyet yazarı Ayşe Arman, engelli kızlar yararına kurduğu atölyenin bitmiş halini görünce kameralara bakarak yaptığı yapmacık hareketler dikkat çekti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, engelli kızlar yararına hazırladıkları İyilik Kolyesi takıları için atölye kurdu. Kurduğu atölyenin bitmiş halini görmeye giden Arman'ın verdiği tepkilerin yapaylığı dikkat çekti.

İyilikle yola çıkıp bu kadar yapay olabilmesinin yanında Arman'ın küfür ederken kameranın çekip çekmediğini kontrol etmesi de ilginç bir detay oldu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
  1. ayşe arman

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  • selmanselman2 sa önce
    size ne kardeşim
  • TERÖRE TERÖRİSTE VATAN HAİNİNE SONRA BENİM MAŞ NEREYE GİTİTİ BEN NEDEN AZ MAŞ ALIYOM DİYEN BEYNİNİ KİRAYA VERMİŞE ÇOK RASTLADIM TERÖRE TERÖRİSTE VATAN HAİNİNE SONRA BENİM MAŞ NEREYE GİTİTİ BEN NEDEN AZ MAŞ ALIYOM DİYEN BEYNİNİ KİRAYA VERMİŞE ÇOK RASTLADIM 3 sa önce
    SİZ HİÇ BU SOLCULARIN OKUL YAPTIRDIM YAPALIM DİYENİNE RASTLADINIZMI CAMİYE NEGEREK VAR OLUL YAPINDİYENİ ÇOK GÖRDÜK AMA BENDE OLUL YAPTIRDIM DİYENE RATLAMADIM
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