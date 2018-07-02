Ayşe Arman'ın 'pes' dedirten sahteliği!

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, engelli kızlar yararına hazırladıkları İyilik Kolyesi takıları için atölye kurdu. Kurduğu atölyenin bitmiş halini görmeye giden Arman'ın verdiği tepkilerin yapaylığı dikkat çekti.

İyilikle yola çıkıp bu kadar yapay olabilmesinin yanında Arman'ın küfür ederken kameranın çekip çekmediğini kontrol etmesi de ilginç bir detay oldu.