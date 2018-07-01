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Ayşe Arman İnce'ye cila çekti: "Muharrem beni böyle yakaladı"

Hürriyet’te yazdığı müstehcen içerikli yazılarla bilinen Ayşen Arman, 24 Haziran seçimlerinden büyük bir yenilgiyle ayrılan Muharrem İnce'yi teselliye gitti. İnce ile bir röportaj gerçekleştiren Ayşe Arman, yazısının girişinde Muharrem İnce'yi yere göğe sığdıramadı.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:26
Ayşe Arman İnce'ye cila çekti: "Muharrem beni böyle yakaladı"

Ayşe Arman, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında CHP’nin mağlup Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile yaptığı röportaja yer verdi.

"Karşındakini küçümseyerek değil, tam tersine, gözünde büyüterek..." diyerek başladığı yazısında Muharrem İnce’ye övgüler düzen Ayşe Arman "Çok sempatik ve insanı feci etkileyen bir karizması var. Sevmemeye olanak yok, etkilenmemeye de..." ifadelerini kullandı.

İşte Arman’ın yazısından o bölüm;

"Ben zaten onu meydanlarda sevmiştim. Ama karşımda kanlı canlı görünce daha çok sevdim. Diriliğini, ataklığını, zekâsını, gülümsemesini, gençliğini, muzipliğini, hazırcevaplığını, samimiyetini, cesaretini, açık sözlülüğünü... Benim için gelecek, Muharrem İnce! Böyle insanlar, böyle siyasetçiler seviyorum. Açık, şeffaf... Gözlerinden bulutlar geçmiyor.  ‘Poker surat’ değil. “Ne dedi şimdi?” demiyorsun. Kafan karışmıyor. Gizlisi saklısı yok.  “Şunu sorsam mı?” diye korkmuyorsun. Saygı sınırında her şeyi sorabilirsin. Karşında bir ‘insan’ duruyor. Duygularıyla, zaaflarıyla bir insan. Özür diliyor, “Hata yaptım” diyor, yenilince rakibini tebrik ediyor. Açık, apaçık. Üstelik eleştiriye de açık! Biz alışık değiliz böyle birine. Beni çok umutlandırdı. Bence Muharrem İnce uzun yol koşucusu, öyle olması dileğiyle. Güç diliyorum, kolaylıklar diliyorum ona. Galiba beni en çok, “O âşık olmadıysa ben n’apim!” lafıyla yakaladı. Mizah duygusu da güçlü, güldürdü beni. Huzurlarınızdan ayrılmadan şunu da itiraf etmek istiyorum: Onda şeytan tüyü var. Gerçekten öyle. Çok sempatik ve insanı feci etkileyen bir karizması var. Sevmemeye olanak yok, etkilenmemeye de... Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok oy almasının sebebi de bu, hepimizi bir şekilde yakaladı. Valla ne diyeyim, siyaseti hiç bırakmaması dileğiyle..."

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 11:26
  1. Muharrem İnce
  2. ayşe arman
  3. Ayşe Arman yazıları

YORUM YAZ

  • OrhanOrhan4 sa önce
    Azdikca ugrar yanina artik
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Bu sarhoşu cilalıyanın yazısını yayınlamak cilalamaya katkı değil mi? YOK saymak. Tamamen yok saymak en iyi çözüm.
  • Murat Murat 4 sa önce
    Kadın. Diyor. Bu. Muharem inceden. Şeytan. Tüyü. Var. Demek. Etkilenmişolmalı. Bence. Şeytan. Tüyü. Deyil kemal kilictaroğlunun. Tüyü bulaşmıştır. Hemen. Hemen. Kılıçtaroglu. Gibi. Söylediğim. İnkar. Ediyor türk. Milletini. Kandiramdi KandıramazAldığı. Oy. Fazlası. Fetoculardan geldi. Bay. Kemalin akıllı. Dürüst. Adam. CHP. ADAY. OLAMAZ Çünkü. Kemalkilictaroğlu izin vermez. CHP. FABRİKA.AYARLARINA.UYMAZ
  • Bozkurt TürkBozkurt Türk2 sa önce
    Sendemi kediciklerdensin yoksa
  • IboIbo3 sa önce
    Ala tam sana gore.guantumununu sana gosterdimi.sende seyini bulasiklarini sey yaparsin.
  • GaziGazi4 sa önce
    Ayşe Arman böyle diyorsa, demek ki oy vermeye değecek bir adam değil o kişi.
  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 sa önce
    Resmen yalama olmuş ben inanıyirumki reportajın gerisini anlatmamış.
  • MansurMansur2 sa önce
    Ayşe (güzin abla) taciz ettiği kadınıda sorsaydın
  • abdrhmnabdrhmn2 sa önce
    BURALARDADELİÇOKBURALARDA DELİ ÇOK AKLIMDAN HİÇ ZORUM YOK AŞIKMIŞSIN SEN BANA TEKLİF ETME ŞANSIN YOK AŞIKMIŞSIN SEN BANA ZATEN BENDE TALİH YOKDİYORSUNKİ BENİ AL , İSTERSEN VUR TAŞA ÇAL BEN SENİ BU BAŞIMA NE OLARAK ALAYIMDERTSİZ OLAN BAŞIMI TAŞLARAMI ÇALAYIM BEN SENİ BU BAŞIMA BİR BELAMI ALAYIM DERTSİZ OLAN BAŞIMI TAŞLARAMI ÇALAYIM AŞKIMSIN DERSİN BANA ALDATIP DOYA DOYA ARARIM HİÇ BULAMAM(ARADIĞINIZ KİŞİYE ŞU AN ULAŞILAMIYOR)GEZERSİN BAŞKASIYLASORARIMSÖYLEMEZSİNTOZARSIN BAŞKASIYLA HALA DERSİNBENİAL , İSTERSEN VURTAŞAÇAL BENSENİBU BAŞIMA NE OLARAKALAYIMDERTSİZ OLANBAŞIMITAŞLARAMIÇALAYIM BEN SENİ BU BAŞIMAOYUNCAKMIALAYIM DERTSİZ OLAN BAŞIMI TAŞLARAMI ÇALAYIMBESTE GÜFTE (AMCA)ABDURRAHMANÖZ
  • AydınAydın32 dk önce
    İyi yakalamış
  • YavuzYavuz2 sa önce
    Ayşe hanım methiyelerinizi okudum muharrem beyden çok etkilenmişsiniz yalnız dikkatinizi çekerim muharrem Bey’in bir de Abaza olduğu durumlar var aman ha dikkat derim
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Sen Onun Gerçek Yüzünü Görememişsin. Çünkü, Göstermemiş.
  • Cilacı Ayşe seni..Cilacı Ayşe seni..4 sa önce
    Seni Muharrem'e kim gonderdi cilacı Ayşe? Talimati kim bilir kacinci aracidan aldin, seni gondertenin Rothschild oldugunu sen bile bilmezsin..
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