AYSAF'tan ayakkabı sektörüne 500 milyon dolarlık katkı

İSTANBUL (AA) - Türk ayakkabı yan sanayi sektörünün en büyük buluşması olan 61. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) kapılarını açtı.

CNR Holding'in açıklamasına göre, Pozitif Fuarcılık, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştirilen fuar, CNR Expo'da başladı.

Taban, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler gibi sektöre dair tüm teknolojik gelişmeler ve ürün gruplarının görücüye çıktığı, yerli ve yabancı önemli firmaların yer aldığı fuar, bu yıl 20 bin alıcı hedefiyle düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYSAD Başkanı Ömer Kadir Arpacı, Türkiye'nin ayakkabı ihracatından yükselen güç olduğunu belirterek, dünya ticaret hacmi 150 milyar dolar civarında olan ayakkabı sektöründe, Türk ayakkabı üreticileri olarak altıncı sırada yer aldıklarını bildirdi.

Şu an 1 milyar dolar civarında olan ayakkabı ihracatına yan sanayiciler olarak büyük destek sunduklarını kaydeden Arpacı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl ayakkabı ihracatında 1,5 milyar dolar civarını bulacağımızı tahmin ediyorum. Fuarın ihracata büyük katkısı olacak. Fuarda firmalarımızın 500 milyon dolar civarında iş bağlantısı yapmasını bekliyoruz. Bu yıl ilk kez dünyanın en büyük fuarlarından önce trendlerimizi görücüye çıkaracağız. Ayakkabıda trendleri takip edilen ülke haline gelmeyi hedefliyoruz. Bunu ülke olarak tekstilde başarmış bulunuyoruz. Ayakkabı sektöründe de çok yakın bir zamanda dünyada takip ediliyor olacağız."

Arpacı, İstanbul'un ayakkabı üretiminde bir üs olduğunu kaydederek, ayakkabı sanayi üretiminin yüzde 90'ının İstanbul'da yapıldığını bildirdi.

Sektör olarak verilerin sağlıklı bir şekilde ölçümlenmesini talep ettiklerini aktaran Arpacı, "Odaların, yan sanayi sektörü verilerini sağlıklı bir şekilde toparlamasını bekliyoruz. Gücümüzü gösteremediğimiz için hiçbir yerde temsil şansımızı kullanamıyoruz. Defalarca ilgili kurumlara talebimizi ilettik. Bu konuda çalışmaların başlamasını dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Hindistan'ın fuarımıza ilgisi büyük"





CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut ise ayakkabı yan sanayi sektörüne yön veren 450'nin üzerinde markanın yeni ürün ve teknolojileri yerli ve yabancı sektör alıcıları ile buluşturduğunu bildirdi.

Fuarın sektör ihracatına ve iş hacmine büyük katkı sunacağını kaydeden Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Fuarımızın ilk gününde ağırlıklı olarak Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Hindistan, İspanya ve Türki Cumhuriyetlerden alıcılar görüyoruz. Dört gün boyunca açık kalacak fuarımızda dünyanın her yerinden alıcıları ağırlayacağız. Bu yıl Hindistan'ın özellikle fuarımıza ilgisi büyük oldu. Hindistan'dan fuarımıza milli katılım oldu. Bunun yanı sıra bu yıl ilk kez Hint Ayakkabı Yan Sanayi Üreticileri Derneği fuarımızı ziyaret edecek. Bu sektör adına güzel bir gelişme oldu. Fuar sonrasında iki ülke arasındaki ayakkabı ticaretinin daha da büyüyeceğini tahmin ediyoruz."