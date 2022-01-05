'Ayrımcı' Türkan'ı tanımasak yedirecekler! Neyin kafası bu 'kafa'?

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Kafa dergisi ocak sayısını, ‘Ben sadece yüreği insan sevgisiyle dolu bir hekimim’ sözlerini öne çıkardığı Türkan Saylan kapağıyla yayınladı.

Müslümanların değerlerine saygı göstermeyerek, hayatını başörtülülere karşı mücadele ile tüketen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucusu Türkan Saylan, Kafa dergisinin Ocak ayı sayısında güzellendi. Dergi, kapağında Saylan'ın resmini kullanarak, ‘Ben sadece yüreği insan sevgisiyle dolu bir hekimim’ sözlerini ön plana çıkartıp, adeta milletin aklıyla alay etti.

Saylan'ın o sözleri hala zihinlerde!

Hayatının son günlerini ölümüne sebep olan kanser hastalığından dolayı saçını kazıdığı için başını kapatarak geçirmek zorunda kalan Türkan Saylan, sağlığında Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşmuştu. Saylan, bir taraftan "Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz" deyip, diğer taraftan da başörtülü kızlara burs verip, vermedikleri sorusunu şöyle cevaplamıştı:

"Hayır. Vermiyoruz. Böyle bir ilkemiz var. O çocukların bir kısmı militan olarak kullanılıyor. Biz de böyle casus gibi aramızda onları istemiyoruz. Baştan söylüyoruz. Herkesin prensipleri var."



